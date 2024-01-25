Advertisement
HOME NEWS NEWS

Bazar Minyak Goreng Murah dari Perindo Bantu Ringankan Beban Warga Bekasi

Ade Suhardi , Jurnalis-Kamis, 25 Januari 2024 |18:59 WIB
Bazar Minyak Goreng Murah dari Perindo Bantu Ringankan Beban Warga Bekasi
Caleg Perindo mengadakan bazar minyak goreng murah di Bekasi. (Foto: Ade Suhardi)
A
A
A

BEKASI - Partai Perindo memberikan solusi kepada masyarakat melalui bazar minyak goreng murah. Bazar murah itu digelar di dua lokasi, yakni di Perumahan Griya Karang Rahayu RT003/RW004, Desa Karang Rahayu, dan Kampung Kandang RT 002/RW05, Desa Sukaraya, Karangbahagia, Kabupaten Bekasi, Kamis (25/1/2024).

Dalam kesempatan itu turut hadir, tiga Caleg dari Partai Perindo, yakni Caleg DPR RI Dapil Jawa Barat VII, Sururi Al-Faruq, Caleg DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil 9 Ayun Sri Damayanti Wahyuni, dan Caleg DPRD Kabupaten Bekasi Dapil 6 Nyai Rahmawati.

 BACA JUGA:

Caleg DPR RI Dapil Jawa Barat VII, Sururi Al-Faruq mengatakan, kegiatan bazar murah ini disupport penuh oleh ketua Umum Partai Perindo yang dipimpin oleh Hary Tanoesoedibjo (HT), dan menjadi ajang sosialisasi dirinya kepada masyarakat dan menjaring dukungan untuk maju sebagai anggota legislatif di tingkat DPR RI Jawa Barat.

"Ketua umum Pak Hary Tanoe yang mensupport kami sebagai caleg untuk bisa lebih dekat dengan masyarakat. Nah, dengan menandakan minyak goreng secara murah ini kita bisa lebih deket dengan mereka yang mendukung kami ini," kata Sururi di lokasi, Kamis (25/1/2024).

 BACA JUGA:

Menurut caleg nomor urut 1 itu, saat ini masyarakat mengeluh untuk membeli minyak goreng yang harganya di pasaran meroket bisa mencapai Rp15 sampai Rp17 ribu per liter. Sementara, di bazar murah ini hanya di tebus seharga Rp5 ribu per liter.

"Nah kalau disini kan cuma Rp5.000 jadi apa yang kami lakukan ini sebagai upaya untuk membantu beban masyarakat, yang tadinya mendapat harus membeli dengan harga mahal sekarang bisa membeli dengan harga murah," tutur Sururi.

1 2
      
