Dapat Klaim KTA Berasuransi Perindo, Mahasiswa Ini Sangat Senang

Afnan Subagio , Jurnalis-Kamis, 25 Januari 2024 |16:55 WIB
Dapat Klaim KTA Berasuransi Perindo, Mahasiswa Ini Sangat Senang
Caleg Perindo Jeannie (foto: dok ist)
KEDIRI - Partai Perindo kembali menyalurkan klaim dari Kartu Tanda Anggota (KTA) berasuransi kepada salah satu mahasiswa di Kota Kediri, Jawa Timur yang mengalami kecelakaan lalu lintas, pada Selasa 23 Januari 2024.

Klaim diberikan kepada Emanuel Christian, seorang mahasiswa asal Kelurahan Banjaran. Penyaluran ini dilakukan langsung oleh caleg DPR RI Dapil 6 Jawa Timur nomor urut 2, Jeannie Latumahina bersama caleg DPRD Jawa Timur Ryan Yosep Tampubolon, dan caleg DPRD Kota Kediri, Sumani.

Senyum Emanuel Christian tak terbendung saat didatangi oleh caleg Partai Perindo Jeannie Latumahina untuk menyalurkan klaim KTA berasuransi. Emanuel bersama orang tuanya menerima langsung uang klaim KTA berasuransi senilai Rp300.000.

Emanuel Christian mengaku senang mendapatkan klaim dari KTA Berasuransi Perindo, kendati baru 2 minggu bergabung ke Partai Perindo dan memiliki KTA Berasuransi. Dia mengaku KTA Berasuransi benar-benar memiliki manfaat yang nyata bagi pemegangnya, ketika mengalami musibah kecelakaan.

Sementara itu, Jeannie mengatakan, dengan penyaluran klaim dari KTA Berasuransi ini menunjukkan Perindo benar-benar memberikan aksi nyata kepada masyarakat. Diharapkan aksi ini dapat menarik minat masyarakat untuk bergabung dan menjadikan partai Perindo sebagai pilihannya dalam pemilu 14 Februari 2024.

