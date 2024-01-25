Caleg Perindo Jeannie Salurkan Klaim KTA Berasuransi ke Mahasiswa yang Kecelakaan di Kediri

KEDIRI - Partai Perindo kembali menyalurkan klaim dari Kartu Tanda Anggota (KTA) berasuransi kepada salah satu mahasiswa di Kota Kediri, Jawa Timur yang mengalami kecelakaan lalu lintas, pada Selasa 23 Januari 2024.

Klaim diberikan kepada Emanuel Christian, seorang mahasiswa asal Kelurahan Banjaran. Penyaluran ini dilakukan langsung oleh caleg DPR RI Dapil 6 Jawa Timur nomor urut 2, Jeannie Latumahina bersama caleg DPRD Jawa Timur Ryan Yosep Tampubolon, dan caleg DPRD Kota Kediri, Sumani.

Jeannie mengatakan, dengan penyaluran klaim dari KTA Berasuransi ini menunjukkan Perindo benar-benar memberikan aksi nyata kepada masyarakat. Diharapkan aksi ini dapat menarik minat masyarakat untuk bergabung dan menjadikan partai Perindo sebagai pilihannya dalam pemilu 14 Februari 2024.

Jeannie menambahkan, di wilayah Kota dan Kabupaten Kediri hingga saat ini dirinya telah menyalurkan sedikitnya 19 klaim Kta Berasuransi Perindo. Diharapkan masyarakat benar-benar dapat mengenal Partai Perindo lebih dalam.

Hal senada juga diungkapkan Ryan Yosep Tampubolon. Dia berharap penyaluran klaim ini masyarakat bisa mengetahui tentang KTA Berasuransi dari Partai Perindo yang sangat bermanfaat.

(Awaludin)