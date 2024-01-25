Advertisement
HOME NEWS NEWS

Tiga Caleg Perindo Adakan Bazar 1.000 Liter Minyak Goreng di 2 Desa di Kabupaten Bekasi

Ade Suhardi , Jurnalis-Kamis, 25 Januari 2024 |18:04 WIB
Tiga Caleg Perindo Adakan Bazar 1.000 Liter Minyak Goreng di 2 Desa di Kabupaten Bekasi
Caleg Perindo gelar bazar murah. (Foto: Ade Suhardi)
A
A
A

BEKASI - Partai Perindo menggelar bazar tebus minyak goreng murah di dua desa di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kamis (25/1/2025. Sebanyak 1.000 liter minyak goreng itu, diinisiasi tiga Caleg untuk DPR RI Dapil Jawa Barat VII, Sururi Al-Faruq, Caleg DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil 9 Ayun Sri Damayanti Wahyuni, dan Caleg DPRD Kabupaten Bekasi Dapil 6 Nyai Rahmawati.

"Hari ini kami mendistribusikan minyak goreng sebanyak 1000 liter untuk warga di dua desa di Kabupaten Bekasi," kata Caleg DPR RI Dapil Jawa Barat VII, Sururi Al-Faruq, Kamis (25/1/2024).

 BACA JUGA:

Sementara, Caleg DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil 9 Ayun Sri Damayanti mengatakan, bazar murah ini di prioritaskan yang memiliki KTA Perindo, yang kemudian warga mendaftar lalu diberikan kupon untuk menebus minyak goreng Rp5 ribu per liter.

"Kemudian kupon itu nanti diserahkan kepada bagian pembagi minyaknya dan sekalian membayar untuk menebus minyak goreng nya," ucapnya.

Caleg nomor urut 1 untuk DPRD Provinsi Jawa Barat itu antusias masyarakat sangat tinggi saat mengikuti bazar murah itu. Bahkan, kata Ayun, masyarakat meminta bazar murah Partai Perindo yang dipimpin oleh Ketua Umum Hary Tanoesoedibjo (HT) itu terus diadakan.

 BACA JUGA:

"Artinya tebus bazar murah ini sangat diminati masyarakat. Memang kegiatan ini kan berkelanjutan, jadi nanti semoga saja kami bisa ajukan kepada ketua Umum kami, supaya untuk bisa di support lagi untuk bazar minyak gorengnya," ujarnya.

Caleg DPRD Kabupaten Bekasi Dapil 6 Nyai Rahmawati menambahkan, bazar murah itu digelar di dua lokasi, yakni di Perumahan Griya Karang Rahayu RT003/RW004, Desa Karang Rahayu, dan Kampung Kandang RT 002/RW05, Desa Sukaraya, Karangbahagia, Kabupaten Bekasi.

