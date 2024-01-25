Selain Gelar Bazar Murah, Caleg Perindo Abdul Khaliq Juga Sosialisasi Pemilu 2024

BANDUNG - Partai Persatuan Indonesia (Perindo) kembali menggelar tebus minyak murah dan juga sosialisasi pemilu di kampung Pabean, Desa Cipaku, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung, Selasa 23 Januari 2024. Tak hanya kegiatan tebus minyak dan sosialiasasi, di Kampung Pabean ini juga turut ada pengobatan gratis untuk masyarakat.

Caleg DPR RI, nomor Urut 1 Dapil Jabar II dari Perindo, Abdul Khaliq Ahmad mengatakan, dalam kegiatan ini masyarakat sangat antusias menghadiri meskipun kondisi sedang hujan. Dalam kegiatan ini seperti biasa pihaknya menggelar Tebus minyak murah dengan harga Rp 5000 per liter, namun ditambah dengan pengobatan gratis bagi masyarakat.

"Ada sekitar 500 orang yang hadir di kegiatan ini, selain ada tebus minyak murah ada juga cek kesehatan gratis untuk masyarakat sepeti cek tensi, kolesterol, gula darah, terus di kasih obatnya juga oleh tenaga medisnya," kata Abdul Khaliq.

Adapun yang hadir dalam kegiatan ini selain dirinya yakni, Caleg DPRD Provinsi Jabar, nomor Urut 1 Dapil Jabar 2, Brigjen Purn Tria Wibawa serta Caleg DPRD Kabupaten Bandung, nomor Urut 5 Dapil 5, Eris Risnawati.