Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Selain Gelar Bazar Murah, Caleg Perindo Abdul Khaliq Juga Sosialisasi Pemilu 2024

Agi Ilman , Jurnalis-Kamis, 25 Januari 2024 |17:14 WIB
Selain Gelar Bazar Murah, Caleg Perindo Abdul Khaliq Juga Sosialisasi Pemilu 2024
Caleg Perindo Abdul Khaliq saat gelar bazar minyak murah (foto: MPI)
A
A
A

BANDUNG - Partai Persatuan Indonesia (Perindo) kembali menggelar tebus minyak murah dan juga sosialisasi pemilu di kampung Pabean, Desa Cipaku, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung, Selasa 23 Januari 2024. Tak hanya kegiatan tebus minyak dan sosialiasasi, di Kampung Pabean ini juga turut ada pengobatan gratis untuk masyarakat.

Caleg DPR RI, nomor Urut 1 Dapil Jabar II dari Perindo, Abdul Khaliq Ahmad mengatakan, dalam kegiatan ini masyarakat sangat antusias menghadiri meskipun kondisi sedang hujan. Dalam kegiatan ini seperti biasa pihaknya menggelar Tebus minyak murah dengan harga Rp 5000 per liter, namun ditambah dengan pengobatan gratis bagi masyarakat.

"Ada sekitar 500 orang yang hadir di kegiatan ini, selain ada tebus minyak murah ada juga cek kesehatan gratis untuk masyarakat sepeti cek tensi, kolesterol, gula darah, terus di kasih obatnya juga oleh tenaga medisnya," kata Abdul Khaliq.

Adapun yang hadir dalam kegiatan ini selain dirinya yakni, Caleg DPRD Provinsi Jabar, nomor Urut 1 Dapil Jabar 2, Brigjen Purn Tria Wibawa serta Caleg DPRD Kabupaten Bandung, nomor Urut 5 Dapil 5, Eris Risnawati.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181414//ketua_umum_partai_perindo_angela_tanoesoedibjo-2f6X_large.jpg
Perjuangkan Suara Rakyat, Perindo Usul Ambang Batas Parlemen Diturunkan Jadi 1%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181410//ketua_umum_partai_perindo_angela_tanoesoedibjo-fiXl_large.jpg
Deklarasi “Energi Baru Indonesia”, Partai Perindo Usung Cara Politik Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181397//sekjen_partai_perindo_ferry_kurnia_rizkiyansyah-YgUZ_large.jpeg
Sekjen Perindo Tegaskan Semangat Energi Baru Indonesia dalam Rakernas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181386//utusan_khusus_presiden_bidang_pembinaan_generasi_muda_dan_pekerja_seni_raffi_ahmad-ZkBU_large.jpeg
Raffi Ahmad di Rakernas Perindo: Komunikasi Jadi Kunci Mencapai Kesuksesan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181374//ketua_umum_partai_perindo_angela_tanoesoedibjo-H6Gd_large.jpg
Perindo Dukung Pemerintahan Prabowo, Angela: Kami Bawa Energi Baru Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181338//ketua_majelis_persatuan_partai_perindo_hary_tanoesoedibjo-WbsK_large.jpg
Hary Tanoesoedibjo Hadiri Penutupan Rakernas dan HUT Ke-11 Partai Perindo
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement