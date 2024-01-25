Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Di Cilandak, Partai Perindo Gelar Bazar Murah bagi Ratusan Warga

Nur Khabibi , Jurnalis-Kamis, 25 Januari 2024 |19:33 WIB
Di Cilandak, Partai Perindo Gelar Bazar Murah bagi Ratusan Warga
Caleg Perindo Diska (foto: dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Partai Perindo kembali menggelar kegiatan kemasyarakatan berupa bazar murah. Kal ini, lokasi yang dituju di Jalan Abah Bawah III, Cilandak KKO, Jakarta Selatan, Kamis (25/1/2024).

Dalam kesempatan tersebut, dihadiri Sekretaris Jenderal DPP Pemuda Partai Perindo sekaligus caleg DPRD DKI Jakarta Dapil 8, Diska Resha Putra.

"Kita bikin bazar sembako murah karena harga pangan sedang tinggi," kata Diska di lokasi.

Menurutnya, Partai Perindo --yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu-- terus hadir di tengah masyarakat dengan memberikan solusi.

Diska menyebutkan, dalam bazar murah yang digelar partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu menyediakan minyak goreng, beras, dan mi instan. Untuk menebusnya, warga hanya dikenai biaya yang cukup miring, yakni Rp10 ribu.

"Harga 10rb, kita jual ke mereka Rp10 ribu, dan syaratnya di sini juga kalau mau harus ada KTA berasuransi," ucapnya.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181414//ketua_umum_partai_perindo_angela_tanoesoedibjo-2f6X_large.jpg
Perjuangkan Suara Rakyat, Perindo Usul Ambang Batas Parlemen Diturunkan Jadi 1%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181410//ketua_umum_partai_perindo_angela_tanoesoedibjo-fiXl_large.jpg
Deklarasi “Energi Baru Indonesia”, Partai Perindo Usung Cara Politik Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181397//sekjen_partai_perindo_ferry_kurnia_rizkiyansyah-YgUZ_large.jpeg
Sekjen Perindo Tegaskan Semangat Energi Baru Indonesia dalam Rakernas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181386//utusan_khusus_presiden_bidang_pembinaan_generasi_muda_dan_pekerja_seni_raffi_ahmad-ZkBU_large.jpeg
Raffi Ahmad di Rakernas Perindo: Komunikasi Jadi Kunci Mencapai Kesuksesan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181374//ketua_umum_partai_perindo_angela_tanoesoedibjo-H6Gd_large.jpg
Perindo Dukung Pemerintahan Prabowo, Angela: Kami Bawa Energi Baru Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181338//ketua_majelis_persatuan_partai_perindo_hary_tanoesoedibjo-WbsK_large.jpg
Hary Tanoesoedibjo Hadiri Penutupan Rakernas dan HUT Ke-11 Partai Perindo
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement