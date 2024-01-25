Di Cilandak, Partai Perindo Gelar Bazar Murah bagi Ratusan Warga

JAKARTA - Partai Perindo kembali menggelar kegiatan kemasyarakatan berupa bazar murah. Kal ini, lokasi yang dituju di Jalan Abah Bawah III, Cilandak KKO, Jakarta Selatan, Kamis (25/1/2024).

Dalam kesempatan tersebut, dihadiri Sekretaris Jenderal DPP Pemuda Partai Perindo sekaligus caleg DPRD DKI Jakarta Dapil 8, Diska Resha Putra.

"Kita bikin bazar sembako murah karena harga pangan sedang tinggi," kata Diska di lokasi.

BACA JUGA: Caleg Perindo Diska Resha Gelar Sosialisasi hingga Bazar Murah di Cilandak

Menurutnya, Partai Perindo --yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu-- terus hadir di tengah masyarakat dengan memberikan solusi.

Diska menyebutkan, dalam bazar murah yang digelar partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu menyediakan minyak goreng, beras, dan mi instan. Untuk menebusnya, warga hanya dikenai biaya yang cukup miring, yakni Rp10 ribu.

"Harga 10rb, kita jual ke mereka Rp10 ribu, dan syaratnya di sini juga kalau mau harus ada KTA berasuransi," ucapnya.

BACA JUGA: Bazar Minyak Goreng Murah dari Perindo Bantu Ringankan Beban Warga Bekasi

(Awaludin)