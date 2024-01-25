Caleg Perindo Diska Resha Gelar Sosialisasi hingga Bazar Murah di Cilandak

JAKARTA - Caleg DPRD DKI Jakarta, Dapil 8 dari Partai Perindo, Diska Resha Putra terus turun langsung ke masyarakat. Kali ini, ia membawa misi untuk mensosialisasikan program hingga capres-cawapres yang diusung partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu.

Dalam kesempatan tersebut, Diska mengawali dengan menggelar senam bersama peserta yang didominasi ibu-ibu. Sekretaris Jenderal Pemuda Partai Perindo itu pun nampak mengikuti gerakan senam yang dipimpin oleh seorang instruktur.

Setelah itu, ia mensosialisasikan program Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu, termasuk mengenalkan KTA Berasuransi.