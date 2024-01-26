Advertisement
HOME NEWS NEWS

Warga Kampung Bahari Ujung Terbantu dengan Kehadiran Bazaar Sembako Murah

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |14:14 WIB
Warga Kampung Bahari Ujung Terbantu dengan Kehadiran Bazaar Sembako Murah
A
A
A

JAKARTA - Ratusan warga memadati lapangan kolong tol di Jalan Kampung Bahari Gang I Ujung, RT01/ RW06, Kelurahan Tanjung Priok Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Jumat (26/1/2024).

Warga yang tinggal di area dekat Jakarta International Stadium (JIS) tersebut mengaku merasa terbantu dengan kehadiran program sembako murah serta pengobatan gratis yang dilaksanakan Partai Persatuan Indonesia (Perindo).

Rostina Silaen (45) warga RT10/RW08 Kelurahan Papanggo menyebutkan kehadiran Partai Perindo sangat membantu masyarakat yang kebanyakan berasal dari ekonomi tidak mampu.

"Terima kasih Partai Perindo yang sudah hadir dan menolong warga dengan kegiatan bazar sembako murah," kata Rostina.

Wanita yang sudah tinggal 15 tahun di lokasi tersebut mengaku harga berbagai kebutuhan pokok sedang tinggi sehingga dirinya sangat berharap adanya kepedulian seperti yang ditunjukkan Partai Perindo.

Charpeni (45) warga RT09/RW06 Kelurahan Tanjung Priok juga mengaku sering melihat kegiatan sosial Partai Perindo yang menolong rakyat kecil.

"Kami merasa sangat terbantu,. apalagi dengan adanya perlindungan kartu asuransi Partai Perindo, ini merupakan bukti aksi nyata dan bukan janji belaka," ucap Charpeni.

Sudah 23 tahun tinggal di Kampung Bahari Ujung, Charpeni berharap ada kepedulian pemerintah terhadap berbagai persoalan rakyat kelas bawah yang kebanyakan masih tinggal di tanah gray area.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita news lainnya
