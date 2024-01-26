Advertisement
HOME NEWS NEWS

Caleg Perindo Gercep Bantu dan Semangati Warga Korban Bencana Longsor di Sukabumi

Dharmawan Hadi , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |14:41 WIB
Caleg Perindo Gercep Bantu dan Semangati Warga Korban Bencana Longsor di Sukabumi
Caleg Perindo bantu korban longsor di Sukabumi (Foto: MPI/Dharmawan)
SUKABUMI - Calon legislatif (Caleg) dari Partai Perindo gerak cepat mengunjungi warga yang menjadi korban bencana longsor di Kampung Cibatu Hilir, Desa Sekarwangi, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Jumat (26/1/2024) sekira pukul 09.00 WIB.

Kedatangan para caleg dan kader Partai Perindo tersebut, disambut dengan rasa gembira oleh para warga yang mengungsi di tenda penampungan. Suasana haru pun terjadi, saat warga berdialog dengan perwakilan kader Partai Perindo, saat menceritakan kejadian terjadinya bencana.

Selain itu, bantuan berupa paket sembako berupa beras, mie instan dan keperluan bayi, diserahkan langsung oleh caleg partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024, kepada perwakilan tim gabungan penanganan bencana.

Caleg Partai Perindo untuk DPR RI, Rita Irawati Priatna, Caleg DPRD Provinsi Jawa Barat, Deni Arief Triwijaya, Caleg DPRD Kabupaten Sukabumi, Nanang Suryadi, juga mengunjungi tenda pengungsian dan berdialog dengan warga, sekaligus memberikan doa dan semangat dalam hadapi bencana tersebut.

Halaman:
1 2
      
