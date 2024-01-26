Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Warga Kediri Antusias, Bazar Murah Minyak Goreng dari Venna Melinda Ludes dalam Sekejap

Afnan Subagio , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |18:53 WIB
Warga Kediri Antusias, Bazar Murah Minyak Goreng dari Venna Melinda Ludes dalam Sekejap
Venna Melinda di Kediri. (Foto: Afnan Subagio)
A
A
A

KEDIRI - Bazar minyak goreng murah yang diadakan Caleg DPR RI dari Partai Perindo, Venna Melinda diserbu warga. Minyak satu liter yang bisa ditebus Rp5 ribu itu diminati masyarakat Kabupaten Kediri.

Kegiatan Caleg Perindo untuk DPR RI Dapil 6 Jawa Timur nomor urut 1 itu begitu meriah. Sebanyak 300 liter minyak goreng murah ludes dalam waktu singkat.

 BACA JUGA:

Tidak sampai satu jam, 300 liter minyak goreng murah habis dibeli oleh warga sekitar Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri , Jawa Timur, Kamis (25/1/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181543/ketum_partai_perindo-H5pd_large.jpg
Rakernas Partai Perindo Tegaskan Dukungan Terhadap Pemerintahan Prabowo Subianto Lewat Eka Dasa Asasta untuk Asta Cita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181329/pemerintah-yBSK_large.jpg
Kemendagri Ajak Kepala Daerah dan Legislator Perindo Sukseskan Program Presiden Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181155/partai_perindo-9J3u_large.jpg
Penutupan Rakernas Perindo Bakal Dihadiri Elite Parpol Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180922/perindo-fyG3_large.jpg
Partai Politik Miliki Tantangan Percepat 130 Juta Orang Naik Kelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180920/perindo-6YRZ_large.jpg
HT: Kalau Kita Konsisten dengan Tujuan dan Semangat, Partai Perindo Akan Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180917/pemerintah-nCj8_large.jpg
Menag Nasaruddin di Rakernas Perindo: Keikhlasan dan Ketulusan Pengabdian Jadi Kunci
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement