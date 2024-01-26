Warga Kediri Antusias, Bazar Murah Minyak Goreng dari Venna Melinda Ludes dalam Sekejap

KEDIRI - Bazar minyak goreng murah yang diadakan Caleg DPR RI dari Partai Perindo, Venna Melinda diserbu warga. Minyak satu liter yang bisa ditebus Rp5 ribu itu diminati masyarakat Kabupaten Kediri.

Kegiatan Caleg Perindo untuk DPR RI Dapil 6 Jawa Timur nomor urut 1 itu begitu meriah. Sebanyak 300 liter minyak goreng murah ludes dalam waktu singkat.

Tidak sampai satu jam, 300 liter minyak goreng murah habis dibeli oleh warga sekitar Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri , Jawa Timur, Kamis (25/1/2024).