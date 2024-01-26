Podcast Aksi Nyata: Program Gaji untuk Guru Ngaji Ganjar-Mahfud Mampu Menguatkan Demokrasi

JAKARTA - Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 3, Ganjar Parnowo dan Mahfud MD berencana memberikan bantuan insentif untuk guru ngaji di beberapa wilayah Indonesia. Progarm ini memberikan gaji untuk guru ngaji senilai Rp1 juta per bulan.

Porgram ini diapresiasi oleh Caleg DPRD Kota Tangerang Selatan Dapil 2 Partai Perindo, Didin Syahbudin. Didin mengatakan program ini sebenarnya sudah ada sejak lama namun selama ini terabaikan.

“Ini program sangat penting menguatkan demokrasi, menyentuh satu kelompk masyarakat, khususnya guru ngaji atau yang disebut dengan dikenal ustad keliling, ustad kampung,” ujar Didin dalam Podcast aksi nyata bertajuk 'Program Gaji Rp. 1 Juta/Bulan, Solusi Tingkatkan Kesejahteraan Guru Ngaji!', Jumat (26/1/2024).

Program yang dibuat Ganjar-Mahfud untuk menyejahterakan guru ngaji ini dinilai menjadi lompatan yang berani. Sebab hingga saat ini masih banyak guru ngaji yang mendapat gaji sangat kecil.

“Paling insentif diberikan hanya Rp100 ribu dan di tingkat pemerintah daerah sudah ada tapi belum merata. Ganjar-Mahfuf memberikan insentif untuk guru ngaji, marbot, dan pengurus DKM itu saya kira merupakan lompatan yanf berani untuk menguatkan demokrasu. Mudah-mudahan ada kelanjutannya lagi dan saya yakin ini sangat penting,” tuturnya.