Alasan MUI Dukung Penuh Mahkamah Internasional Adili Israel atas Genosida di Gaza Palestina

MAJELIS Ulama Indonesia (MUI) mendukung penuh Mahkamah Internasional atau Internasional Court of Justice (ICJ) mengadili Israel atas upaya genosida terhadap rakyat Palestina di Gaza. Apa alasannya?

Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Prof Sudarnoto Abdul Hakim mengatakan bahwa langkah Afrika Selatan yang menuntuk Israel ke ICJ sangat berani dan berisiko, tapi wajib didukung penuh semua pihak sebagai aksi yang terpuji.

Sudarnoto mengungkapkan alasan pentingnya mendukung langkah Afsel menuntut Israel ke Mahkamah Internasional.

"Israel benar-benar sudah menjadi kekuatan ideologi politik yang bermasalah, kerasukan pikiran, jiwa dan tindakan-tindakan kotor dengan terus melakukan pembunuhan dan pengrusakan dalam skala yang sangat besar," kata Sudarnoto seperti dikutip dalam MUIDigital, Kamis 25 Januari 2024.

Menurutnya kejahatan dilakukan Israel sudah sangat sempurna. "Meliputi kejahatan kemanusiaan, kejahatan agama, kejahatan budaya, kejahatan hukum dan politik, serta kejahatan lingkungan,"

Maka Israel sangat pantas mendapatkan hukuman berat. Amerika Serikat, Inggris dan sekutunya harusnya juga memiliki rasa empati membela kemanusiaan, bukan malah mendukung kebrutalan Israel.

"Gelombang kesadaran global membela Palestina semakin hari semakin besar. Tidak saja oleh banyak negara akan tetapi juga kekuatan civil society di mana-mana bahkan komunitas Yahudi di Israel dan Amerika," ungkapnya.

MUI menilai bahwa langkah Afrika Selatan menuntut Israel di mahkamah internasional memperoleh momentum yang baik.

Pertama, pemerintah kabinet Benyamin Netanyahu sudah mulai kehilangan kepercayaan publik atau public trust di Israel. Tidak sedikit warga Israel yang mengecam Perdana Menteri Benyamin Netanyahu karena terus menerus melakukan kejahatan, semantara masih banyak warga Israel yang menjadi tahanan Hamas.