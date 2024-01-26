Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Jelang Pemilu 2024, Polres Inhu Silaturahmi dengan Pengurus Ponpes untuk Tangkal Hoaks

Banda Haruddin Tanjung , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |16:18 WIB
Jelang Pemilu 2024, Polres Inhu Silaturahmi dengan Pengurus Ponpes untuk Tangkal Hoaks
Polisi silaturahmi ke ponpes untuk Pemilu damai (Foto: dok Polres Inhu)
A
A
A

 

INHU - Kapolres Indragiri Hulu (Inhu), Polda Riau, AKBP Dody Wirawijaya, berkunjung dan bersilaturahmi dengan pendiri serta pengaruh Pondok Pesantren (Ponpes) Nur Alif, Desa Seko Lubuk Tigo, Kecamatan Lirik.

Duduk bareng pendiri dan pengasuh Ponpes Nur Alif sekaligus silahturahmi dan cooling system Pemilu damai 2024 itu dilaksanakan Kamis, 25 Januari 2024 sore. Kapolres disambut oleh pendiri Ponpes Nur Alif, KH Muhamad Suparman,pengasuh Ponpes, Gus Zainal Santri Ndeso dan para ustadz serta pengajar Ponpes.

Dalam kesempatan itu, Kapolres menyampaikan, saat ini bangsa Indonesia tengah menghadapi rangakaian Pemilu, di mana salah satu tahapannya adalah masa kampanye sudah dimulai dari tanggal 28 November 2023 sampai dengan 10 Februari 2024 mendatang.

Dalam masa-masa kampanye ini selalu ada isu-isu atau berita hoaks yang terkadang dapat menimbulkan keributan dan perpecahan di masyarakat. Untuk itu, diharapkan peran serta tokoh agama serta tokoh masyarakat Kecamatan Lirik, khususnya Ponpes Nur Alif dan juga seluruh elemen masyarakat untuk dapat membantu menyejukkan situasi dan kondisi dimasyarakat bila sewaktu-waktu ada gejolak terkait perkembangan situasi politik.

"Mari sama-sama bangun sinergi dengan seluruh stakeholder terkait dan Panwaslu untuk mengawasi dan mengamankan jalannya Pemilu 2024," ucap Kapolres Jumat (26/1/2024).

Selain itu, untuk menjaga stabilitas keamanan selama tahapan Pemilu, Polri akan melaksanakan cooling system ke seluruh kecamatan dan desa di Kabupaten Inhu, mengajak masyarakat untuk sama-sama menjaga situasi keamanan selama tahapan Pemilu 2024.

Sementara, pendiri dan pengasuh Ponpes Nur Alif mengucapkan terima kasih kepada Kapolres Inhu yang telah datang dan bersilaturahmi di Ponpes Nur Alif dalam acara dengan tema, "Duduk Bareng".

"Kita dapat bersama silaturahmi dan kordinasi untuk menjaga situasi Kamtibmas agar tetap aman dan damai terutama pada tahapan Pemilu yang saat ini sedang berlangsung," kata pendiri Ponpes.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/12/340/3033633/pengamanan-bhayangkara-run-kapolda-riau-minta-anggotanya-bersikap-humanis-ltn1GeJLza.jpg
Pengamanan Bhayangkara Run, Kapolda Riau Minta Anggotanya Bersikap Humanis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/08/608/3031657/viral-pemotor-terkapar-jatuh-karena-dikejar-untuk-ditilang-polisi-warga-geruduk-pos-polantas-s0RMlsEf2a.JPG
Viral! Pemotor Terkapar Jatuh karena Dikejar untuk Ditilang Polisi, Warga Geruduk Pos Polantas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/26/610/3026168/kisah-istri-kapolsek-pangkalam-balai-terpaksa-ngojek-karena-suami-doyan-selingkuh-jRuGTW3khx.jpg
Kisah Istri Kapolsek Pangkalan Balai Terpaksa Ngojek Karena Suami Doyan Selingkuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/23/340/3024864/perkuat-sinergitas-tni-polri-polres-rohul-gelar-olahraga-bersama-jelang-puncak-hari-bhayangkara-eDdoHQvvjt.jpg
Perkuat Sinergitas TNI-Polri, Polres Rohul Gelar Olahraga Bersama Jelang Puncak Hari Bhayangkara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/338/3022958/anak-polisi-yang-hamili-siswi-smp-belum-ditahan-apa-alasannya-4GwMKxWXnx.jpg
Anak Polisi yang Hamili Siswi SMP Belum Ditahan, Apa Alasannya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/338/3017349/polisi-gerebek-markas-gengster-di-bogor-11-orang-diamankan-hJkcRcFcpL.jpg
Polisi Gerebek Markas Gengster di Bogor, 11 Orang Diamankan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement