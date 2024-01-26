Jelang Pemilu 2024, Polres Inhu Silaturahmi dengan Pengurus Ponpes untuk Tangkal Hoaks

INHU - Kapolres Indragiri Hulu (Inhu), Polda Riau, AKBP Dody Wirawijaya, berkunjung dan bersilaturahmi dengan pendiri serta pengaruh Pondok Pesantren (Ponpes) Nur Alif, Desa Seko Lubuk Tigo, Kecamatan Lirik.

Duduk bareng pendiri dan pengasuh Ponpes Nur Alif sekaligus silahturahmi dan cooling system Pemilu damai 2024 itu dilaksanakan Kamis, 25 Januari 2024 sore. Kapolres disambut oleh pendiri Ponpes Nur Alif, KH Muhamad Suparman,pengasuh Ponpes, Gus Zainal Santri Ndeso dan para ustadz serta pengajar Ponpes.

Dalam kesempatan itu, Kapolres menyampaikan, saat ini bangsa Indonesia tengah menghadapi rangakaian Pemilu, di mana salah satu tahapannya adalah masa kampanye sudah dimulai dari tanggal 28 November 2023 sampai dengan 10 Februari 2024 mendatang.

Dalam masa-masa kampanye ini selalu ada isu-isu atau berita hoaks yang terkadang dapat menimbulkan keributan dan perpecahan di masyarakat. Untuk itu, diharapkan peran serta tokoh agama serta tokoh masyarakat Kecamatan Lirik, khususnya Ponpes Nur Alif dan juga seluruh elemen masyarakat untuk dapat membantu menyejukkan situasi dan kondisi dimasyarakat bila sewaktu-waktu ada gejolak terkait perkembangan situasi politik.

"Mari sama-sama bangun sinergi dengan seluruh stakeholder terkait dan Panwaslu untuk mengawasi dan mengamankan jalannya Pemilu 2024," ucap Kapolres Jumat (26/1/2024).

Selain itu, untuk menjaga stabilitas keamanan selama tahapan Pemilu, Polri akan melaksanakan cooling system ke seluruh kecamatan dan desa di Kabupaten Inhu, mengajak masyarakat untuk sama-sama menjaga situasi keamanan selama tahapan Pemilu 2024.

Sementara, pendiri dan pengasuh Ponpes Nur Alif mengucapkan terima kasih kepada Kapolres Inhu yang telah datang dan bersilaturahmi di Ponpes Nur Alif dalam acara dengan tema, "Duduk Bareng".

"Kita dapat bersama silaturahmi dan kordinasi untuk menjaga situasi Kamtibmas agar tetap aman dan damai terutama pada tahapan Pemilu yang saat ini sedang berlangsung," kata pendiri Ponpes.