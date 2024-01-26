Soal Presiden Boleh Memihak, Ganjar Singgung Risiko Besar bagi Demokrasi

RUTENG - Calon Presiden (Capres) nomor urut tiga, Ganjar Pranowo angkat bicara soal pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait presiden dan menteri boleh memihak dan berkampanye dan memihak pada Pemilu 2024.

"Ya silakan saja karena beliau sudah menyampaikan itu," kata Ganjar usai menghadiri acara kampanye akbar bertajuk 'Hajatan Rakyat' yang digelar di Stadion Golo Dukal, Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT), Jumat (26/1/2024).

Ganjar mengakui memang tidak ada aturan yang melarang presiden berkampanye. Hanya saja, ia mengingatkan soal hal lain yang perlu diperhatikan jika sikap itu benar-benar dilakukan.