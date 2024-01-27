Caleg Perindo Venna Melinda Gelar Bazar Migor Murah di Tulungagung

TULUNGAGUNG - Caleg DPR RI Dapil 6 Jawa Timur, nomor urut satu Venna Melinda menggelar bazar minyak goreng murah untuk masyarakat Desa Sobontoro, Kecamatan Boyolangu, Tulungagung, Jawa Timur. Bazar tersebut menyediakan ratusan liter minyak goreng.

Warga Sobontoro mengikuti bazar minyak goreng yang digelar Venna Melinda. Caleg Partai Perindo itu didampingi Sekretaris DPD Partai Perindo Tulungagung, Hendro Sarwono.

Warga dengan setia menunggu kedatangan Venna Melinda untuk mendapatkan minyak goreng murah. Panitia menggunakan kupon agar bazar merata.