Lagu Kampanyenya Disukai Warga, Caleg Perindo Djoni Toat Terharu dan Bangga

BANDUNG - Caleg DPR RI Dapil Jabar 1 dari Partai Perindo, Djoni Toat Muljadi mengaku sangat terharu dan bangga karena lantaran lagu kampanyenya sudah dikenal banyak masyarakat.

Hal itu disampaikan Djoni Toat saat menggelar sosialisasi dan bazar minyak murah yang berlangsung di Dago Pojok, Jalan Bunisari RW 05, Kota Bandung, Sabtu (27/1/2024).

Menurut Djoni, hal itu berkat sosialisasi yang selama ini dilakukan melalui Televisi hingga radio.

"Jadi saya juga sangat terharu dan bangga sekali, ternyata saya mensosialisasikan di TV Lokal, Nasional dan Radio-radio itu sampai ke masyarakat," ucap Djoni.

Bahkan, kata Djoni, masyarakat juga hapal dengan lagu tersebut karena memang liriknya berkesan dan mudah diingat.