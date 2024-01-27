Warga Padati Baksos Meski Hujan, HT: Bukti Masyarakat Antusias dengan Partai Perindo

JAKARTA - Partai Perindo kembali menggelar bazar murah dan cek kesehatan gratis bagi masyarakat. Kali ini, lokasi yang dipilih berada di Jalan Palm Utama, RT6/8, Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, Sabtu (27/1/2024).

Hujan pun mengiringi pelaksanaan program kemasyarakatan partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu.

Meski begitu, warga tetap dengan sabar mengantre sembari menunggu kedatangan Ketua Umum DPP Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo (HT), Ketua Umum DPP Kartini Perindo sekaligus caleg DPR RI dapil DKI Jakarta II, Liliana Tanoesoedibjo.

Melihat antusias warga tersebut, HT menyebutkan bukti program Partai Perindo sangat dibutuhkan masyarakat.

"Bukti bahwa masyarakat antusias dengan Partai Perindo dengan kegiatannya," kata HT.