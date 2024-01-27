Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Diserang Nyamuk Misterius, Belasan Sapi Milik Warga Jambi Mati Mendadak

Azhari Sultan , Jurnalis-Sabtu, 27 Januari 2024 |09:56 WIB
Diserang Nyamuk Misterius, Belasan Sapi Milik Warga Jambi Mati Mendadak
Sapi Mati Mendadak di Jambi
A
A
A

JAMBI - Pemilik sapi di kawasan Pinang Merah, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi dibuat rugi besar. Pasalnya, belasan sapi yang dipeliharanya mati mendadak.

Kematian hewan peliharaannya terjadi disebabkan oleh gigitan nyamuk yang datang ditengah bencana banjir.

"Sudah satu bulan ini hewan ternak kami mendadak mati. Kalau dihitung dikandang ini ada 15 ekor sapi," tutur Wo Domen, peternak sapi, Sabtu (27/1/2024).

Awalnya kata dia, sapi peliharaannya ditemukan sakit, namun kemudian dia terkejut melihat Binatang peliharannya mati mendadak.

Diakuinya, penyebab kematian sapi tersebut tidak diketahui sama sekali. "Ini terjadi sejak terjadinya banjir di Kota Jambi. Terus ada nyamuk-nyamuk yang tidak biasa hadir menyerang disaat datangnya magrib," tuturnya.

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
Sapi Sapi Mati Mendadak viral
