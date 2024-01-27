Suami Diduga Racuni Istri hingga Tewas, Botol Cairan Pembersih hingga Pakaian Disita

MALANG - Dugaan suami yang meracuni istrinya sendiri hingga tewas di Malang, Jawa Timur masih akan didalami. Sejauh ini, empat orang saksi telah dimintai keterangan dan mengamankan sejumlah barang bukti, terkait dugaan adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan meminumkan cairan pembersih lantai ke DS, ibu rumah tangga.

"Terhadap peristiwa (dugaan suami meracuni istrinya sendiri) ini, sudah beberapa saksi sudah dimintai keterangan kurang lebih ada 4 orang saksi sampai saat ini," ucap Kasatreskrim Polres Malang AKP Gandha Syah Hidayat, ditemui di Mapolres Malang, pada Jumat (26/1/2024).

Gandha menyebut, empat orang saksi-saksi itu berasal dari satu anak korban yang berusia 5 tahun, yang mengadukan ke tetangga bahwa DS, tengah lemas usai diduga menenggak minuman cairan pembersih lantai, hingga para tetangganya.

"Satu saksi yaitu anak dari korban, korban suami istri dan ada tiga orang, dan saksinya si anak ini juga melihat berusia lima tahun yang di lokasi kejadian. Kemudian, tetangganya ada juga kebetulan yang melaporkan," ujarnya.

Polisi sendiri telah mengambil beberapa sampel pakaian korban, pakaian anak korban, hingga botol sisa bekas cairan pembersih lantai. Nantinya temuan dari tim Inafis Polres Malang di tempat kejadian perkara (TKP), itu akan diperiksa lebih lanjut.

"Di TKP, kita menemukan ada kain pel, ada sisa muntahan, ada juga sisa muntahan di situ, juga ada botol yang kami duga salah satu merk pembersih lantai toilet kamar mandi, kemudian ada gelas, kemudian pakaian anak disitu ada sisa muntahan juga," terangnya.