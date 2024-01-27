Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Mahfud MD Hadiri Halaqoh Kebangsaan dan Silahturahmi Para Kyai Se-Jawa Barat di Ponpes Al Hijaz Karawang

Selvianus , Jurnalis-Sabtu, 27 Januari 2024 |14:47 WIB
Mahfud MD Hadiri Halaqoh Kebangsaan dan Silahturahmi Para Kyai Se-Jawa Barat di Ponpes Al Hijaz Karawang
Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD di Karawang (foto: dok MPI)
A
A
A

KARAWANG - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum & Keamanan (Menko Polhukam), sekaligus cawapres nomor urut 3, Mahfud MD menghadiri Halaqoh Kebangsaan dan Silaturahmi dengan Para Kyai-Kyai Se-Jawa Barat di Pondok Pesantren Al Hijaz, Karawang Jawa Barat, Sabtu (27/1/2024).

Pantauan di lokasi, Mahfud MD tiba di Pondok Pesantren Al Hijaz sekitar Pukul 14.05 WIB tampak mengenakan peci hitam dan baju berwarna putih didampingi oleh beberapa staf lainya.

Tiba di Pondok Pesantren Al Hijaz, Mahfud MD langsung disambut oleh Pimpinan Pesantren Al Hijaz, KH Ade Fatahilah serta para Kyai-Kyai Se-Jawa Barat lainnya telah menunggu kehadirannya.

Kemudian Mahfud MD diarahkan ke salah satu ruangan untuk istirahat sementara, sebelum menggelar Halaqoh Kebangsaan dan Silaturahmi dengan para Kyai-Kyai Se-Jawa Barat serta santri-santri di Pondok Pesantren Al Hijaz, Karawang Jawa Barat.

Sebagai informasi, kehadiran Mahfud MD di Pondok Pesantren Al Hijaz, Karawang Jawa Barat ini untuk mengisi acara Halaqoh dan Dialog Kebangsaan. Acara tersebut diselenggarakan di sebuah ruangan disiapkan oleh Pondok Pesantren tersebut.

Para santri terlihat telah berkumpul di ruangan tersebut untuk menunggu Mahfud menyampaikan pidatonya.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/337/3182050//yusril-W6hN_large.jpg
Yusril, Otto hingga Mahfud Sambangi Istana, Bakal Dilantik jadi Komite Reformasi Polri?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179877//mahfud_md-mrTE_large.jpg
Terungkap! Ini Isi Pertemuan Purnawirawan Jenderal Polri dengan Mahfud MD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179852//mahfud_md_bersama_purn_jenderal_polri-x3gp_large.jpg
Mahfud MD Diskusi dengan Purnawirawan Jenderal, Bahas Reformasi Polri?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/337/3179259//mahfud_md-KNw5_large.jpg
Mahfud MD: Polri Bongkar Puluhan Ribu Kasus Narkoba Bukti Jalankan Asta Cita Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/337/3177680//mahfud_md-rBYw_large.jpg
Mahfud MD Siap Dipanggil KPK soal Dugaan Mark Up Whoosh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/337/3177286//kpk-83hf_large.jpg
Heboh Mahfud Sebut Ada Dugaan Mark Up di Kereta Cepat Whoosh, Ketua KPK Angkat Bicara!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement