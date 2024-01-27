Mahfud MD Hadiri Halaqoh Kebangsaan dan Silahturahmi Para Kyai Se-Jawa Barat di Ponpes Al Hijaz Karawang

KARAWANG - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum & Keamanan (Menko Polhukam), sekaligus cawapres nomor urut 3, Mahfud MD menghadiri Halaqoh Kebangsaan dan Silaturahmi dengan Para Kyai-Kyai Se-Jawa Barat di Pondok Pesantren Al Hijaz, Karawang Jawa Barat, Sabtu (27/1/2024).

Pantauan di lokasi, Mahfud MD tiba di Pondok Pesantren Al Hijaz sekitar Pukul 14.05 WIB tampak mengenakan peci hitam dan baju berwarna putih didampingi oleh beberapa staf lainya.

Tiba di Pondok Pesantren Al Hijaz, Mahfud MD langsung disambut oleh Pimpinan Pesantren Al Hijaz, KH Ade Fatahilah serta para Kyai-Kyai Se-Jawa Barat lainnya telah menunggu kehadirannya.

Kemudian Mahfud MD diarahkan ke salah satu ruangan untuk istirahat sementara, sebelum menggelar Halaqoh Kebangsaan dan Silaturahmi dengan para Kyai-Kyai Se-Jawa Barat serta santri-santri di Pondok Pesantren Al Hijaz, Karawang Jawa Barat.

Sebagai informasi, kehadiran Mahfud MD di Pondok Pesantren Al Hijaz, Karawang Jawa Barat ini untuk mengisi acara Halaqoh dan Dialog Kebangsaan. Acara tersebut diselenggarakan di sebuah ruangan disiapkan oleh Pondok Pesantren tersebut.

Para santri terlihat telah berkumpul di ruangan tersebut untuk menunggu Mahfud menyampaikan pidatonya.

