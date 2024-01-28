Trio Caleg Perindo Gelar Bazar Minyak Goreng Murah dan Sosialisasi Pemilu 2024 di Bekasi

BEKASI - Tiga Caleg Partai Perindo mengadakan bazar minyak goreng murah sekaligus sosialisasi Pemilu 2024 dan bagikan kalender di Kampung Gelonggong RT.01/RW.06, Desa Karangrahayu, Karangbahagia, Kabupaten Bekasi. Kedatangannya disambut ratusan warga.

Tiga caleg itu, yakni Sururi Alfaruq dari Caleg Partai Perindo untuk DPR RI Dapil Jawa Barat VII, bersama Caleg DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil 9 Ayun Sri Damayanti Wahyuni, dan Caleg DPRD Kabupaten Bekasi Dapil 6 Nyai Rahmawati.

Pantauan di lokasi, Minggu (28/1/2024) pukul 10.00 WIB. Sururi Caleg untuk DPR RI Dapil Jawa Barat VII nomor urut 1, menyapa ratusan warga yang sudah berkumpul menunggu bazar murah itu di mulai.

"Pagi ibu-ibu, gimana ibu sehat semuanya? semoga sehat ya bu," ucap Sururi dalam sambutannya di Kampung Gelonggong RT.01/RW.06, Minggu (28/1/2024).