Pemeriksaan Kesehatan Gratis di Malang, Warga: Terima Kasih Perindo!

Avirista Midaada , Jurnalis-Minggu, 28 Januari 2024 |16:50 WIB
Pemeriksaan Kesehatan Gratis di Malang, Warga: Terima Kasih Perindo!
Pemeriksaan Kesehatan Gratis Partai Perindo (Foto: MPI)
MALANG - Partai Perindo mengadakan bakti sosial berupa pemeriksaan kesehatan gratis dan sembako murah di Kabupaten Malang. Kegiatan diadakan di Kademangan, Desa Banjararum, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, pada Minggu (28/1/2014).

Tampak ratusan warga Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, begitu antusias mengikuti kegiatan bakti kesehatan yang dipersembahkan DPW Partai Perindo Jawa Timur bekerjasama dengan RS Bina Sehat.

Kegiatan ini juga sekaligus momen sosialisasi tiga calon legislatif (caleg) dari Partai Perindo yakni Christophorus Taufik dari caleg Perindo untuk DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Malang raya dan Bagyo Sulaksono caleg DPRD Provinsi Jawa Timur Dapil Malang raya, dan dua caleg Perindo dari Dapil 6 Singosari, yakni Budi Ardiansyah dan Faricha Mediawati.

Di kegiatan ini masyarakat bisa memeriksakan mulai tensi darah, keluhan kesehatan yang dialami, berkonsultasi dengan dokter yang disiapkan, hingga mendapatkan resep obat langsung di lokasi. Usai melakukan pemeriksaan kesehatan, masyarakat bisa langsung membeli bazar murah minyak goreng seharga Rp 5.000 per satu liternya.

