Gempa M4,0 Guncang Maluku, Tidak Berpotensi Tsunami

JAKARTA - Gempa dengan kekuatan M4,0 mengguncang wilayah Bula, Maluku, Minggu 28 Januari 2024 pukul 11:30:06 WIT. Episenter gempabumi terletak pada koordinat 2.98 LS ; 130.5 BT, atau tepatnya berlokasi di laut 15 km Utara Bula-SBT pada kedalaman 10 km.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memastikan gempa tidak berpotensi tsunami. “Hasil pemodelan menunjukan bahwa gempabumi ini tidak berpotensi tsunami,” tegas Kepala Stasiun Geofisika Ambon, Djati Cipto Kuncoro dalam keterangan resminya.

Sementara itu, Djati mengatakan dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenter, gempabumi yang terjadi merupakan jenis gempabumi dangkal akibat adanya aktivitas sesar lokal.

BACA JUGA:

Gempabumi ini berdampak dan dirasakan di daerah Bula dengan skala intensitas II-III MMI (getaran dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung bergoyang - getaran dirasakan nyata dalam rumah). Dilaporkan, dampak gempa ini telah menimbulkan terjadinya II-III MMI.