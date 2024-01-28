Pencoblosan Kian Dekat, Atikoh Minta Hal Ini ke Relawan Ganjar-Mahfud di Malang Raya

MALANG - Siti Atikoh Supriyanti, istri Calon Presiden (Capres) nomor urut 03 Ganjar Pranowo, mengungkapkan bahwa hari pemungutan suara tinggal belasan hari lagi menuju 14 Februari 2024.

Sebab itu, ia mengajak seluruh kekuatan partai pengusung Ganjar-Mahfud, para calon anggota legislatif (Caleg) dari PDIP serta tim pemenangan daerah untuk menjaga basis suara. Terutama, di seluruh kantong-kantong suara Ganjar-Mahfud.

"Ini kan waktunya sudah tidak lama ya, pencoblosan 14 Februari, berarti waktu yang efisien tinggal 18 hari itungan mundurnya 2 minggu. 2 minggu karena sisanya minggu tenang," jelas Atikoh saat berdialog dan bersilahturahmi dengan Tim Pemenangan Daerah se-Malang Raya di Pendopo Aspirasi Ahmad Basarah di Malang, Jawa Timur, Sabtu (28/1/2024).

Menurutnya, hal ini sama seperti yang disampaikan Ketua DPP PDIP yang juga Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah dalam kesempatan yang sama.

"Nah ini seperti Mas Basarah sampaikan bagaimana kita menjaga kantong basis. Jangan sampai di sana malah kecolongan, kita lengah," lanjut Atikoh.

Atikoh juga meminta kepada seluruh elemen pendukung Ganjar-Mahfud untuk memetakan kembali daerah basis di masing-masing. Sebab, dia mendapatkan informasi bahwa adanya persaingan yang ketat di sejumlah daerah basis, terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Kemudian, ini bagian dari kita juga memetakan daerah basis seperti apa. Karena mohon maaf di Jawa Tengah gempurannya luar biasa sekali karena itu Kandang Banteng," ujar Atikoh.

Lebih lanjut, ibunda dari Muhammad Zinedine Alam Ganjar ini menilai perlunya gerakan masif dari seluruh elemen pendukung Ganjar-Mahfud untuk door to door bertemu rakyat.