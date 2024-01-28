Advertisement
HOME NEWS JABAR

Dorong Gunakan Hak Pilih, TPN Ganjar-Mahfud Gelar Z-Fest di Bandung

Agus Warsudi , Jurnalis-Minggu, 28 Januari 2024 |05:56 WIB
Dorong Gunakan Hak Pilih, TPN Ganjar-Mahfud Gelar Z-Fest di Bandung
TPN Ganjar-Mahfud gelar Z-Fest di Bandung (Foto: Agus Warsudi)
BANDUNG - Ratusan milenial dan zilenial mengikuti Z-Fest yang digelar Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD di GOR Saparua, Kota Bandung, Sabtu (27/1/2024). Dalam kegiatan ini, TPN mendorong para generasi milenial dan zilenial menggunakan hak pilih pada Pemilu 2024.

Z-Fest dimeriahkan berbagai lomba, seperti baris-berbaris, dance, dan kepiawaian memainkan alat musik. Z-Fest diikuti para gen Z dan milenial dari Jawa Barat, Banten, dan Jakarta.

"Saya kira acara ini sangat bagus sekali untuk memberikan apresiasi kepada anak-anak muda. Kegiatannya kami namakan Z-Fest yang diikuti anak-anak gen Z. Kami lihat semangat mereka," kata Wakil Ketua TPN Ganjar-Mahfud Gatot Eddy Pramono.

Gatot Eddy Pramono menyatakan, dalam kontestasi Pemilu 2024, jumlah pemilih dari kalangan generasi milenial dan zilenial hampir 56 persen. Gen Z dan milenial itu sangat menentukan masa depan bangsa.

"Kami tadi memberikan semangat. Kami dorong mereka menggunakan hak pilih di TPS untuk memilih calon-calon yang tentunya mereka sudah paham betul terkait program-program si A, B, dan C," ujar Gatot Eddy Pramono.

"Kami berikan motivasi kepada mereka. Mereka jangan pernah minder, harus tetap semangat untuk menggapai cita-cita. Apalagi kita menyongsong Indonesia Emas 2045," tuturnya.

Disinggung tentang Gen Z malas ke Tempat Pemungutan Suara (TPS), bagaimana cara TPN agar mereka menggunakan hak pilih?

Gatot Eddy Pramono mengatakan, TPN Ganjar-Mahfud memotivasi mereka. Mendorong gen Z dan milenial peduli terhadap nasib bangsa. TPN mengimbau mereka mengajak teman dan baik keluarga langsung maupun melalui media sosial untuk datang ke TPS.

"Tujuan kami memacu para gen Z dan milenial agar jangan mager datang ke TPS. Tadi saya tanya, kalian mager (males gerak) enggak? Mereka bilang enggak pak. Kami mendorong mereka mengajak teman-temannya baik secara langsung maupun media sosial. Ayo datang ke TPS," ucap Gatot.

