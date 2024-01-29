Advertisement
NEWS

Bazar Minyak Goreng Murah Perindo di Sukoharjo Diserbu Warga

Joko Piroso , Jurnalis-Senin, 29 Januari 2024 |05:40 WIB
Bazar Minyak Goreng Murah Perindo di Sukoharjo Diserbu Warga
Bazar minyak goreng murah Partai Perindo di Sukoharjo. (Foto: Joko Piroso)
A
A
A

SUKOHARJO - Ratusan warga terutama ibu-ibu antusias menyerbu bazar minyak goreng murah yang diselenggarakan Partai Perindo bersama caleg DPR RI dapil 5 Jateng nomor urut 1, GKR Ayu Koes Indriyah di Desa Wirun, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Minggu (28/1/2024)

Kegiatan yang juga melibatkan para caleg dan kader Partai Perindo itu dimaksudkan sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat kecil. Warga tertib mengantri untuk mendapatkan minyak goreng kemasan 1 liter dengan harga Rp5.000.

 BACA JUGA:

Satu-persatu mendapatkan minyak goreng yang dibagikan langsung oleh GKR Ayu Koes Indriyah, didampingi Ketua DPD Partai Perindo Sukoharjo BRM Nugroho Iman Santosa dan sejumlah caleg DPRD Kabupaten Sukoharjo.

"Bazar minyak goreng murah ini merupakan salah satu program unggulan Partai Perindo. Tujuannya membantu masyarakat kurang mampu ditengah kesulitan ekonomi akibat melonjaknya harga kebutuhan pokok sehari-hari," kata Gusti Ayu.

 BACA JUGA:

Kepada warga yang hadir, ia tak lupa mengingatkan agar pada 14 Februari 2024 nanti berbondong-bondong ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) menggunakan hak pilih untuk mencoblos Partai Perindo nomor 16 dan caleg DPR RI dapil 5 Jateng nomor urut 1.

Dalam kesempatan tersebut, putri mendiang Sri Susuhunan Pakubuwono XII itu juga memperkenalkan diri sebagai caleg nomor urut 1 Partai Perindo dapil 5 Jateng meliputi Sukoharjo, Solo, Klaten, dan Boyolali.

