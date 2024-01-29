Caleg Perindo Andi Asmara Dinilai Pengusaha Muda Punya Program Aksi Nyata

PALEMBANG - Bersama para pelaku UMKM generasi muda, calon legislatif DPR RI Partai Perindo, Andi Asmara menggelar aksi nyata, festival UMKM bersama Gen YZ, sebagai upaya penggalakkan untuk peningkatan cipta kreasi yang dapat diandalkan bagi pelaku usaha UMKM sebagai penopang ekonomi.

Menjalin kebersamaan dan kekeluargaan, bersama masyarakat terutama kaum generasi Z, Caleg Partai Perindo yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara pemilu 2024, sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gelar festival aksi nyata peningkatan daya saing UMKM.

Ketua Penyelanggara, Ari Derta mengatakan, pengusaha muda membuat gerakan untuk tumbuh bersama dalam UMKM.

“Kami mempunyai mimpi untuk menjadi enterpeuner muda yang sukses, kami disini membuat gerakan inkubasi, kepada pengusaha-pengusaha pemula, timbulah gerakan tumbuh Bersama, karena kami mengkolaborasikan bersama bapak Andi Asmara, beliau pengusaha sukses untuk ekonomi Palembang Sumsel dan beliau mempunyai program aksi nyata,” kata Ari.

Sementara itu, Ketua UMKM, IKM Nusantara Provinsi Sumsel, Ruda Erwansyah menilai acara tersebut merupakan konsep yang bagus.

“Saya sangat mendukung sebagai salah satu Ketua Asosiasi UMKM Sumsel, dukungan dari anak-anak muda ini mengkolaborasikan bersama para sponsor ini sangat bagus sekali, bagaimana teman-teman UMKM ini bisa naik kelas,” kata Ruda.