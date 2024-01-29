Gelar Bazar Migor Murah, Caleg Perindo Wahyu: Sesuai Visi Misi Partai Kami, Sejahterakan Masyarakat

JAKARTA - Caleg Perindo untuk DPRD Dapil DKI Jakarta 6, Wahyu Nur Amin, merasa bersyukur bisa menemui warga RT 02/04 Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur. Pasalnya, selain ditemani Caleg Perindo untuk DPR RI, dapil DKI Jakarta I, Jam'an Nurchotib Mansur atau akrab disapa Ustaz Yusuf Mansur (UYM), Wahyu ikut didoakan agar bisa mewakili masyarakat di tingkat parlemen.

Wahyu menyambangi kawasan pemukiman yang terletak di Jalan H. Nurjamil RT 02/04 Nomor 57 A Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur, guna menggelar bazaar 1000 liter minyak goreng (Migor) murah. Ia mengakui antusias warga di lokasi tersebut, menjadi hal yang berkesan buatnya secara pribadi.

"Jadi kita lihat antusiasme masyarakat disini, betul-betul hidup sekali. Jadi dari situ kita termotivasi dan yakin Perindo akan tembus di parlemen," ujar Wahyu pada Kamis 25 Januari 2024.

BACA JUGA: Alasan Caleg Perindo Nia Sita Gelar Bazar Minyak Goreng Murah di Kramat Sentiong

Wahyu menyampaikan selain mengapresiasi antusias warga yang berkunjung, dirinya berharap ketulusan masyarakat yang mendukungnya, dapat menjadi berkah bagi perjuangan Perindo.

"Alhamdulillah selain apreasiasi masyarakat yang begitu antusias, kita pun Perindo berterima kasih atas sambutannya. Bazaar minyak goreng murah ini sesuai dengan visi misi partai kami, untuk menyejahterakan masyarakat," katanya.

BACA JUGA: Caleg Perindo Alva Ruslina Gelar Kegiatan Tebus Murah Minyak Goreng di Cilandak Jaksel

(Awaludin)