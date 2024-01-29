Caleg Wahyu Harap Ketulusan Warga yang Mendukungnya Bisa Jadi Berkah bagi Perjuangan Perindo

JAKARTA - Caleg Perindo untuk DPRD Dapil DKI Jakarta 6, Wahyu Nur Amin, merasa bersyukur bisa menemui warga RT 02/04 Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur. Pasalnya, selain ditemani Caleg Perindo untuk DPR RI, dapil DKI Jakarta I, Jam'an Nurchotib Mansur atau akrab disapa Ustaz Yusuf Mansur (UYM), Wahyu ikut didoakan agar bisa mewakili masyarakat di tingkat parlemen.

Wahyu menyambangi kawasan pemukiman yang terletak di Jalan H. Nurjamil RT 02/04 Nomor 57 A Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur, guna menggelar bazaar 1000 liter minyak goreng (Migor) murah.

Ia pun mengapresiasi antusias warga yang berkunjung, dirinya berharap ketulusan masyarakat yang mendukungnya, dapat menjadi berkah bagi perjuangan Perindo.

"Alhamdulillah selain apreasiasi masyarakat yang begitu antusias, kita pun Perindo berterima kasih atas sambutannya. Bazaar minyak goreng murah ini sesuai dengan visi misi partai kami, untuk menyejahterakan masyarakat," kata Wahyu