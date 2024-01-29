Jokowi Disebut Kuntit Kampanye Ganjar Pranowo, Yenny Wahid: Kita Tak Boleh Suuzan

YOGYAKARTA - Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Yenny Wahid meminta kepada para pendukung pasangan nomor urut 3 tersebut untuk berbaik sangka terhadap langkah Presiden Jokowi yang dianggap selalu mengutit pergerakan Ganjar Pranowo ketika berkampanye.

"Kita nggak usah suuzan," kata Yenny Wahid ketika ditanya apakah Jokowi mengutit Ganjar Pranowo.

Yenny mengatakan bahwa sebenarnya Ganjar Pranowo sudah menjawab bahwa jangan-jangan Jokowi justru ingin menguatkan jejak Ganjar Pranowo. karena semua orang tahu jika sebenarnya Jokowi dulunya justru mendukung ganjar.

"Kita harus husnudzon kita berprasangka baik," tegas Yenny.

Seperti diketahui, pasangan Ganjar Mahfud melakukan kampanye terbuka dengan mengadakan konser di lapangan Wates Kulon Progo pada hari Minggu 28 Januari 2024.

Sehari sebelumnya Presiden Joko Widodo bersama dengan Kaesang bermain sepak bola di lapangan gamplong Sleman yang lokasinya memang tak jauh dari Kulon Progo.

Dan hingga tanggal 31 Januari 2024 ini Presiden Joko Widodo juga memiliki agenda di beberapa titik di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Ada sebagian orang yang menganggap sebagai kehadiran Joko Widodo tersebut mengutit dan Ganjar Pranowo.