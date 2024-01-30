Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Sosialisasi Pencoblosan di Kiaracondong, Caleg Perindo Djoni Toat: Masyarakat Jangan Golput

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Selasa, 30 Januari 2024 |15:33 WIB
Sosialisasi Pencoblosan di Kiaracondong, Caleg Perindo Djoni Toat: Masyarakat Jangan Golput
A
A
A

BANDUNG - Caleg DPR RI Dapil Jabar 1 dari Partai Perindo, Djoni Toat Muljadi menggelar sosialisasi cara pencoblosan Pemilu 2024 yang berlangsung di Jalan Babakan Sentral Sukapura, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung, Selasa (30/1/2024).

Pada kesempatan ini, Djoni Toat turut didampingi oleh Caleg DPRD Kota Bandung Dapil 2 (Batununggal, Lengkong, Kiaracondong) dari Partai Perindo, Rusmana (Soni).

"Saya Djoni Toat Caleg DPR-RI Dapil 1 Jabar No Urut 3 didampingi oleh Rusmana (Soni) Caleg DPRD Kota Bandung Dapil 2 siang ini kami datang ke Kiaracondong untuk mensosialisasikan dan mengkampanyekan cara coblos Partai Perindo serta caleg-calegnya," ucao Djoni Toat.

Selain sosialisasi pencoblosan, Djoni Toat juga menggelar bazar minyak murah untuk masyarakat.

"Selain sosialisasi cara coblos untuk 14 Februari nanti, kami juga mengadakan Bazar Minyak Murah untuk masyarakat," ungkapnya.

Djoni pun mengaku sangat karena masyarakat, khususnya warga Kiaracondong antusias mengikuti kegiatan ini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/337/3182729//perindo-Un1y_large.jpg
Hari Pahlawan: Musuh Terbesar Bangsa Bukan Penjajah Fisik, Melainkan Anasir Koruptor!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/340/3182248//perindo-14Y2_large.jpg
TB Sangadiah Tutup Usia, Sosok Ulama dan Pendekar Pemersatu di Banten
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181902//perindo-cEGz_large.jpg
Sidang Kekerasan Seksual Terhadap Anak, Hakim Diminta Vonis Berat Pelaku Agar Beri Efek Jera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181543//ketum_partai_perindo-H5pd_large.jpg
Rakernas Partai Perindo Tegaskan Dukungan Terhadap Pemerintahan Prabowo Subianto Lewat Eka Dasa Asasta untuk Asta Cita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181414//ketua_umum_partai_perindo_angela_tanoesoedibjo-2f6X_large.jpg
Perjuangkan Suara Rakyat, Perindo Usul Ambang Batas Parlemen Diturunkan Jadi 1%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181410//ketua_umum_partai_perindo_angela_tanoesoedibjo-fiXl_large.jpg
Deklarasi “Energi Baru Indonesia”, Partai Perindo Usung Cara Politik Baru
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement