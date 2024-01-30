Sosialisasi Pencoblosan di Kiaracondong, Caleg Perindo Djoni Toat: Masyarakat Jangan Golput

BANDUNG - Caleg DPR RI Dapil Jabar 1 dari Partai Perindo, Djoni Toat Muljadi menggelar sosialisasi cara pencoblosan Pemilu 2024 yang berlangsung di Jalan Babakan Sentral Sukapura, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung, Selasa (30/1/2024).

Pada kesempatan ini, Djoni Toat turut didampingi oleh Caleg DPRD Kota Bandung Dapil 2 (Batununggal, Lengkong, Kiaracondong) dari Partai Perindo, Rusmana (Soni).

"Saya Djoni Toat Caleg DPR-RI Dapil 1 Jabar No Urut 3 didampingi oleh Rusmana (Soni) Caleg DPRD Kota Bandung Dapil 2 siang ini kami datang ke Kiaracondong untuk mensosialisasikan dan mengkampanyekan cara coblos Partai Perindo serta caleg-calegnya," ucao Djoni Toat.

Selain sosialisasi pencoblosan, Djoni Toat juga menggelar bazar minyak murah untuk masyarakat.

"Selain sosialisasi cara coblos untuk 14 Februari nanti, kami juga mengadakan Bazar Minyak Murah untuk masyarakat," ungkapnya.

Djoni pun mengaku sangat karena masyarakat, khususnya warga Kiaracondong antusias mengikuti kegiatan ini.