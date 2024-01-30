Advertisement
HOME NEWS NEWS

Resmikan Puskestren di Ponpes Buntet Cirebon, Hary Tanoe: Semoga Bermanfaat

Abdul Rohman , Jurnalis-Selasa, 30 Januari 2024 |21:34 WIB
Resmikan Puskestren di Ponpes Buntet Cirebon, Hary Tanoe: Semoga Bermanfaat
A
A
A

CIREBON - Ketua umum Partai Perindo beserta Hary Tanoesoedibjo (HT) bersama istri Liliana Tanoesoedibjo meresmikan Pusat Kesehatan Pesantren (Poskestren) di lingkungan Pondok Pesantren Buntet Kabupaten Cirebon. Selasa (30/01/2024)

Bersama istri Capres no urut tiga Ganjar Pranowo Siti Atiqoh Supriyanti, dan ketua umum Kartini Perindo Liliana Tanoesoedibjo, Ketua umum Partai Perindo beserta Hary Tanoesoedibjo memotong pita Puskestren.

Pusat Kesehatan Pesantren (Puskestren) ini didirikan di lingkungan Pondok pesantren Buntet Kabupaten Cirebon, untuk mendukung kesehatan santri dan membantu pelayanan kesehatan bagi masyarakat sekitar.

“Puskestren ini ada dua ruangan, satu ruangan untuk rawat inap, dan satu ruangan lagi untuk masyarakat berobat, “kata Ketum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo usai meresmikan Puskestren di Pondok Buntet Cirebon.

Ia juga menjelaskan, bahwa Pusat Kesehatan Pesantren (Puskestren) ini bernaung dibawah yayasan Wawasan Kebangsaan Nusantara (Wasantara) yang didirikan oleh dirinya Hary Tanoesoedibjo bersama KH Said Aqil Siroj untuk memberikan perhatian khusus kepada para santri dan masyarakat sekitar khususnya dalam segi kesehatan.

“Semoga saja dengan adanya Puskestren ini dapat membantu masyarakat sekitar dalam berobat, “katanya.

Ia juga menyebutkan, bahwa Puskestren yang ada di lingkungan Ponpes Buntet Cirebon ini bisa untuk dimanfaatkan di wilayah lain, selain lingkungan Ponpes Cirebon. Selain itu juga, jika Ganjar dan Mahfud MD menjadi Presiden, Puskestren ini akan bisa bekerjasama dengan pemerintah.

“Puskestren ini, nantinya bisa dimanfaatkan di beberapa tempat lainnya, untuk membantu masyarakat, “katanya.

