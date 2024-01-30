Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Dengarkan Aspirasi Penyandang Tuli, Ganjar Komitmen Beri Keadilan bagi Kaum Difabel

Devi Pattricia , Jurnalis-Selasa, 30 Januari 2024 |02:44 WIB
Ganjar di Ambon. (Foto: TPN)
AMBON – Para pemuda Maluku tampak sangat bersemangat berbincang-bincang bersama Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo di Resto 88 Seafood, Senin (29/1/2024) malam. Tak cuma itu, Ganjar juga tampak sangat bersemangat mendengar aspirasi sekaligus memberikan solusi atas kekhawatiran pemuda di Maluku.

Dalam acara tersebut, terdapat sebuah momen menarik ketika Diva, seorang penyandang tuli, turut serta mengikuti sesi diskusi tersebut. Diva juga menyampaikan aspirasinya kepada Ganjar jika terpilih sebagai Presiden pada tahun 2024. Ia berharap agar Ganjar memperhatikan rekan sesama difabel di Indonesia.

Diva menyampaikan aspirasinya melalui bahasa isyarat yang dibantu terjemahkan oleh rekannya. Dirinya berharap ke depannya Indonesia memiliki fasilitas dan layanan yang ramah, akses pendidikan, serta lapangan pekerjaan khusus untuk kaum difabel.

“Banyak daerah terutama di Ambon, Maluku sulit mendapatkan pekerjaan. Selain itu, minimnya kesempatan pendidikan bagi difabel,” ujar Diva kepada Ganjar, Senin (29/1/2024).

Tak cuma itu, Diva menaruh harapan besar kepada Ganjar agar mampu membawa pemerintahan yang menciptakan kesetaraan bagi kaum difabel.

“Bagaimana caranya agar pemerintah bisa adil bagi kaum difabel. Dan, kami harap Pak Ganjar bisa,” tuturnya.

Ganjar menyimak dengan seksama aspirasi tersebut. Ia menyatakan bahwa negara ini harus memiliki ketegasan dari seorang pemimpin untuk menjalankan regulasi yang ada. Bahkan kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi suatu kebutuhan yang esensial.

“Harus kita paksa agar pemerintah melaksanakan regulasi yang ada. Dan kita minta pemerintah daerah agar juga melaksanakan sehingga bisa dijalankan secara merata,” ujar Ganjar dengan tegas.

