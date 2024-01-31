Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Puji Liliana Tanoesoedibjo, Emak-Emak Asal Betawi: Orangnye Bae

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Rabu, 31 Januari 2024 |19:26 WIB
Puji Liliana Tanoesoedibjo, Emak-Emak Asal Betawi: <i>Orangnye Bae</i>
Ketum Kartini Perindo, Liliana Tanoesoedibjo (foto: dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Maryam (60) salah satu warga Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat (Jakpus), melontarkan pujian kepada Ketua Umum Kartini Perindo sekaligus Caleg DPR RI Dapil Jakarta II, Liliana Tanoesoedibjo. Hal itu dia sampaikan usai dirinya bertemu dengan Liliana.

Dengan logat khas Betawi-nya, perempuan paruh baya itu memuji sosok istri dari Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo. Maryam menyebut, Liliana merupakan perempuan cerdas dan baik hati.

“Ibu Liliana orangnye bae, bae die,” ucapnya kepada MNC Portal ketika ditemui di kawasan Karet Tengsin, Rabu (31/1/2024).

Maryam dan warga lainnya sangat antusias dan gembira, hal ini nampak jelas di wajah mereka, ketika Liliana Tanoesoedibjo dan Partai Perindo menggelar bazar minyak goreng dan cek kesehatan gratis di kelurahan tempat mereka tinggal.

Dalam gelaran itu, Liliana berdialog langsung dengan warga yang hadir dan didominasi oleh ‘emak-emak’. Tak mau ketinggalan, Maryam ikut ‘nimbrung’ di momen tersebut.

“Antusias ye, ini bukan dari RW 06 doang, dari RW 05 juga ade ye, jadi nih kebanyakan ne, emang sih terutama RW 06, tapi banyak juga dari RW 05,” papar dia bersemangat.

Wanita yang berprofesi sebagai guru ‘ngaji’ ini mengaku kegiatan bazar yang difasilitasi partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu, membantu kebutuhan warga. Lantaran, minyak goreng yang dijual lebih murah dari harga pasar saat ini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/338/3183651//perindo-CvGV_large.jpg
KPU Jaktim Jalin Silaturahmi Sambangi Markas DPD Perindo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/337/3183391//perindo-uJQI_large.jpg
Gerak Cepat Prabowo Kembalikan Martabat 2 Guru Luwu Utara yang Dipecat Panen Pujian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/337/3182729//perindo-Un1y_large.jpg
Hari Pahlawan: Musuh Terbesar Bangsa Bukan Penjajah Fisik, Melainkan Anasir Koruptor!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/340/3182248//perindo-14Y2_large.jpg
TB Sangadiah Tutup Usia, Sosok Ulama dan Pendekar Pemersatu di Banten
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181902//perindo-cEGz_large.jpg
Sidang Kekerasan Seksual Terhadap Anak, Hakim Diminta Vonis Berat Pelaku Agar Beri Efek Jera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181543//ketum_partai_perindo-H5pd_large.jpg
Rakernas Partai Perindo Tegaskan Dukungan Terhadap Pemerintahan Prabowo Subianto Lewat Eka Dasa Asasta untuk Asta Cita
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement