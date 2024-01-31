Puji Liliana Tanoesoedibjo, Emak-Emak Asal Betawi: Orangnye Bae

JAKARTA - Maryam (60) salah satu warga Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat (Jakpus), melontarkan pujian kepada Ketua Umum Kartini Perindo sekaligus Caleg DPR RI Dapil Jakarta II, Liliana Tanoesoedibjo. Hal itu dia sampaikan usai dirinya bertemu dengan Liliana.

Dengan logat khas Betawi-nya, perempuan paruh baya itu memuji sosok istri dari Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo. Maryam menyebut, Liliana merupakan perempuan cerdas dan baik hati.

“Ibu Liliana orangnye bae, bae die,” ucapnya kepada MNC Portal ketika ditemui di kawasan Karet Tengsin, Rabu (31/1/2024).

BACA JUGA: Liliana Tanoesoedibjo Sosialisasikan Pencoblosan di Kebon Jeruk

Maryam dan warga lainnya sangat antusias dan gembira, hal ini nampak jelas di wajah mereka, ketika Liliana Tanoesoedibjo dan Partai Perindo menggelar bazar minyak goreng dan cek kesehatan gratis di kelurahan tempat mereka tinggal.

Dalam gelaran itu, Liliana berdialog langsung dengan warga yang hadir dan didominasi oleh ‘emak-emak’. Tak mau ketinggalan, Maryam ikut ‘nimbrung’ di momen tersebut.

“Antusias ye, ini bukan dari RW 06 doang, dari RW 05 juga ade ye, jadi nih kebanyakan ne, emang sih terutama RW 06, tapi banyak juga dari RW 05,” papar dia bersemangat.

Wanita yang berprofesi sebagai guru ‘ngaji’ ini mengaku kegiatan bazar yang difasilitasi partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu, membantu kebutuhan warga. Lantaran, minyak goreng yang dijual lebih murah dari harga pasar saat ini.