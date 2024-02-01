Ganjar: Pedasnya Suara Netizen untuk Sampaikan Harapan Pemilu Berjalan Baik

MANADO - Calon presiden (capres) Ganjar Pranowo mengakui bahwa suara netizen bisa mengalahkan pedasnya masakan khas Manado, Sulawesi Utara. Hal itu ia sampai dalam orasinya di Hajatan Rakyat yang digelar di Lapangan Koni Sario, Manado, Kamis sore (1/2/2024).

"Manado ini selalu banyak dirindukan banyak orang, mereka datang ke sini untuk menikmati pedasnya masakan yang enak sekali dan pedasnya masakan dari Manado ini tidak sepedas suara netizen," kata Ganjar Pranowo.

Meski begitu, Ganjar merasa tak keberatan karena Indonesia negara demokrasi. Sehingga wajar jika rakyat Indonesia menginginkan proses pemilu (pemilihan umum) yang akan digelar pada 14 Februari mendatang, berjalan dengan baik.

"Tapi pedasnya suara netizen itu pasti karena sedang menyampaikan pikiran dan perasaannya karena pemilunya diharapkan berjalan dengan baik," pungkas Ganjar Pranowo.