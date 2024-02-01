Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Ganjar: Pedasnya Suara Netizen untuk Sampaikan Harapan Pemilu Berjalan Baik

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Kamis, 01 Februari 2024 |16:32 WIB
Ganjar: Pedasnya Suara Netizen untuk Sampaikan Harapan Pemilu Berjalan Baik
Ganjar Pranowo di Manado. (Foto: TPN)
A
A
A

MANADO - Calon presiden (capres) Ganjar Pranowo mengakui bahwa suara netizen bisa mengalahkan pedasnya masakan khas Manado, Sulawesi Utara. Hal itu ia sampai dalam orasinya di Hajatan Rakyat yang digelar di Lapangan Koni Sario, Manado, Kamis sore (1/2/2024).

"Manado ini selalu banyak dirindukan banyak orang, mereka datang ke sini untuk menikmati pedasnya masakan yang enak sekali dan pedasnya masakan dari Manado ini tidak sepedas suara netizen," kata Ganjar Pranowo.

 BACA JUGA:

Meski begitu, Ganjar merasa tak keberatan karena Indonesia negara demokrasi. Sehingga wajar jika rakyat Indonesia menginginkan proses pemilu (pemilihan umum) yang akan digelar pada 14 Februari mendatang, berjalan dengan baik.

 BACA JUGA:

"Tapi pedasnya suara netizen itu pasti karena sedang menyampaikan pikiran dan perasaannya karena pemilunya diharapkan berjalan dengan baik," pungkas Ganjar Pranowo.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement