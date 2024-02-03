Advertisement
HOME NEWS NEWS

Caleg Perindo Rere Tati Gelar Bazar Murah dan Periksa Mata Gratis di Mampang Depok

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Sabtu, 03 Februari 2024 |23:37 WIB
Caleg Perindo Rere Tati Gelar Bazar Murah dan Periksa Mata Gratis di Mampang Depok
A
A
A

DEPOK - Caleg DPRD Kota Depok Dapil I Pancoran Mas dari Partai Perindo, Rere Tati Sri Hardina menggelar pemeriksaan mata beserta kacamata dan minyak goreng murah di RT 5 RW 6 Mampang, Pancoran Mas, Kota Depok pada Jumat (2/2/2024).

"Hari ini kami bersama Baja Perindo menggelar pemeriksaan mata gratis, tebus murah kacamata dan minyak goreng kemasan 450ml seharga Rp5 ribu di Mampang," kata Rere.

Rere yang maju dari Partai Perindo, partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu menargetkan kegiatan dihadiri ratusan warga.

"Kami menargetkan sebanyak 300 orang hadir dalam kegiatan hari ini," ujarnya.

Rere yang maju dengan nomor urut 1 dari Partai Perindo yang dipimpin Ketua Umum Hary Tanoesoedibjo berharap kegiatan Jumat berkah seperti ini dapat memenangkan Partai Perindo. Selain itu juga berharap pasangan calon (Paslon) nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menang di Pemilu 2024.

Halaman:
1 2
      
