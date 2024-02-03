Vicky Prasetyo Puji Militansi Pendukung Perindo di Depok : Mereka Sangat Terstruktur

JAKARTA - Caleg Perindo untuk DPR RI Dapil Jabar VI, Vicky Prasetyo mengakui animo militansi warga RW 7 Kelurahan Rangkapan Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok terhadap Perindo sudah terbukti. Ia mengatakan tersebut saat mengunjungi bazaar tebus murah kacamata baca untuk lansia dan minyak goreng (migor) murah yang diadakan oleh Caleg Perindo untuk DPRD Kota Depok Dapil 1 Pancoran Mas, Rere Tati Sri Hardina.

Vicky menjelaskan kunjungannya pada Sabtu (3/2/2024) di Rangkapan Jaya tersebut, menjadi momen bersyukur baginya karena antusias warga begitu tampak jelas.

"Alhamdulillah animo antusias masyarakat di Depok, khususnya di dapilnya bu Rere ini, begitu tinggi. Sudah biasa ini setiap saya kunjungan, mereka sangat terstruktur dan adanya militansi para pendukung disini luar biasa juga," jelas Vicky di lokasi, Sabtu (3/2/2024).

Presenter kondang acara televisi swasta ini menyampaikan program aksi nyata Perindo, guna meringankan permasalahan masyarakat, menjadi tepat guna. Terutama dalam gelaran bazaar tebus murah tersebut, dia mengatakan visi dari partainya yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Capres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo itu, menjadi bermanfaat buat warga.

"Acara sosial kali ini luar biasa, membantu dengan kacamata baca bagi warga lanjut usia. Lalu ada pemeriksaan mata gratis, sampai tebus murah minyak goreng, ini diapresiasi karena bermanfaat bagi masyarakat," katanya.