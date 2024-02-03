Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Vicky Prasetyo Puji Militansi Pendukung Perindo di Depok : Mereka Sangat Terstruktur

Muhammad Farhan , Jurnalis-Sabtu, 03 Februari 2024 |23:50 WIB
Vicky Prasetyo Puji Militansi Pendukung Perindo di Depok : Mereka Sangat Terstruktur
A
A
A

JAKARTA - Caleg Perindo untuk DPR RI Dapil Jabar VI, Vicky Prasetyo mengakui animo militansi warga RW 7 Kelurahan Rangkapan Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok terhadap Perindo sudah terbukti. Ia mengatakan tersebut saat mengunjungi bazaar tebus murah kacamata baca untuk lansia dan minyak goreng (migor) murah yang diadakan oleh Caleg Perindo untuk DPRD Kota Depok Dapil 1 Pancoran Mas, Rere Tati Sri Hardina.

Vicky menjelaskan kunjungannya pada Sabtu (3/2/2024) di Rangkapan Jaya tersebut, menjadi momen bersyukur baginya karena antusias warga begitu tampak jelas.

"Alhamdulillah animo antusias masyarakat di Depok, khususnya di dapilnya bu Rere ini, begitu tinggi. Sudah biasa ini setiap saya kunjungan, mereka sangat terstruktur dan adanya militansi para pendukung disini luar biasa juga," jelas Vicky di lokasi, Sabtu (3/2/2024).

Presenter kondang acara televisi swasta ini menyampaikan program aksi nyata Perindo, guna meringankan permasalahan masyarakat, menjadi tepat guna. Terutama dalam gelaran bazaar tebus murah tersebut, dia mengatakan visi dari partainya yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Capres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo itu, menjadi bermanfaat buat warga.

"Acara sosial kali ini luar biasa, membantu dengan kacamata baca bagi warga lanjut usia. Lalu ada pemeriksaan mata gratis, sampai tebus murah minyak goreng, ini diapresiasi karena bermanfaat bagi masyarakat," katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181543/ketum_partai_perindo-H5pd_large.jpg
Rakernas Partai Perindo Tegaskan Dukungan Terhadap Pemerintahan Prabowo Subianto Lewat Eka Dasa Asasta untuk Asta Cita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181329/pemerintah-yBSK_large.jpg
Kemendagri Ajak Kepala Daerah dan Legislator Perindo Sukseskan Program Presiden Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181155/partai_perindo-9J3u_large.jpg
Penutupan Rakernas Perindo Bakal Dihadiri Elite Parpol Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180922/perindo-fyG3_large.jpg
Partai Politik Miliki Tantangan Percepat 130 Juta Orang Naik Kelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180920/perindo-6YRZ_large.jpg
HT: Kalau Kita Konsisten dengan Tujuan dan Semangat, Partai Perindo Akan Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180917/pemerintah-nCj8_large.jpg
Menag Nasaruddin di Rakernas Perindo: Keikhlasan dan Ketulusan Pengabdian Jadi Kunci
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement