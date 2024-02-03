Kapolda Kalteng Salurkan Bansos ke Masyarakat dan Penyandang Disabilitas

KUALA KURUN - Kapolda Kalimantan Tengah (Kalteng) Irjen Pol Djoko Poerwanto, dan Ketua Bhayangkari Daerah Kalteng Irna Djoko Poerwanto memberikan bantuan sosial (Bansos) berupa bantuan paket sembako kepada masyarakat, purnawirawan, warakawuri, dan penyandang disabilitas, di Kabupaten Gunung Mas.

Pemberian bantuan tersebut, dilakukan Kapolda saat melaksanakan kunjungan kerja di Mapolres Gumas, Jumat 2 Februari 2024.

Dalam keterangan yang diterima, Sabtu (3/2/2024), Kapolda Kalteng menyampaikan Bansos tersebut merupakan bentuk perhatian Polri.

Dalam hal ini Polda Kalteng bersama Polres Gumas kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama penyandang disabilitas.

"Mudah-mudahan dengan tulus dan ikhlas bantuan ini, bisa meringankan beban saudara-saudara kita yang membutuhkan," pungkas Irjen Djoko didampingi Kapolres Gumas AKBP Theodorus Priyo Santosa.

(Angkasa Yudhistira)