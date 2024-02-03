Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Sopir Ngantuk, Minibus Terjun ke Jurang di Kulonprogo

Kuntadi , Jurnalis-Sabtu, 03 Februari 2024 |10:33 WIB
Sopir Ngantuk, Minibus Terjun ke Jurang di Kulonprogo
Sopir ngantuk, minibus masuk jurang (Foto : Istimewa)
A
A
A

KULONPROGO - Gegara sopir mengantuk, sebuah minibus terjun ke jurang sedalam tiga meter di Jalan Pengasih-Nanggulan, tepatnya di Paingan, Sendangsari Pengasih Kulonprogo.

Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kondisi mobil terbalik di jurang.

“Kejadiannya tadi sekitar pukul 05.50 WIB. Diduga pengemudi mengantuk,” kata Kasi Humas Polres Kulonpogo AKP Triatmi Noviartuti, Sabtu (3/2/2024).

Kecelakaan berawal saat Antonius Dhedi Kurnianto warga Tegalrejo, Yogyakarta yang berdomisili di Pengasih, Kulonprogo. Korban mengemudikan Toyota Avanza Nopol B 2341 SIO seorang diri dari Jakarta.

Sampai di lokasi mobil berjalan dari utara ke selatan. Diduga pengemudi mengantuk, kendaraan ini oleng ke kanan dan masuk je tebing jurang sedalam tiga meter.

“Korban mengalami luka lecet dan mengeluh nyeri pada dada. Untuk kendaraanya mengalami pecah kaca bodi atas ringsek dan bamper depan pecah,” katanya.

Polres Kulonprogo mengimbau kepada pengguna jalan untuk lebih berhati-hati. Jika kondisi sudah mengantuk lebih baik istirahat di lokasi yang aman.

(Angkasa Yudhistira)

      
