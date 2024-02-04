Beri Pelatihan Tehnik Dasar Mengecat dan Mural, Partai Perindo Bagikan 4 Ton Cat di Sukabumi

SUKABUMI - Calon legislatif (Caleg) Partai Perindo nomor urut 3 Dapil IV untuk DPR RI, Indra Utama dan nomor urut 1 Dapil II untuk DPRD Kota Sukabumi, mengadakan pelatihan dan pembagian cat tembok untuk warga Kota dan Kabupaten Sukabumi, Minggu (4/2/2024)

Sejumlah warga yang mengikuti pelatihan di Posko Pemenangan dan Aspirasi Indra Utama Center tersebut, diajarkan cara mengecat yang baik dan benar, sekaligus juga diberi pengetahuan jenis tembok yang lembab atau kering dan cara untuk mengatasinya ketika akan dilakukan pengecatan.

Acara kerjasama antara partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 dengan sebuah perusahaan cat terkemuka, membagikan 4 ton cat tembok yang berkualitas tinggi dalam berbagai warna yang dikemas ember plastik dalam ukuran 5 dan 1 kilogram.

Perwakilan dari perusahaan cat, Irma Triana Andi mengatakan, dalam kegiatan yang bekerjasama dengan partai yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Capres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo itu, merupakan program eksentisifikasi (perluasan) pengecatan dalam seni dekoratif.

"Kegiatan yang dinamakan Rupa Citra ini, tujuannya agar profesi tukang cat ini dapat mempunyai nilai tambah atau nilai lebih. Jadi dari sisi ekonomisnya juga pasti dari nilai jualnya lebih tinggi jasa sebuah tukang cat dengan jasa rupa citra," ujar Irma kepada MNC Portal Indonesia.