Gelar Lomba Mancing di Semanan, Caleg Perindo Dina Masyusin Akui Serap Banyak Aspirasi Masyarakat

JAKARTA - Calon Legislatif (Caleg) DPRD DKI Dapil 9 Jakarta Barat, Dina Masyusin menggelar kegiatan lomba mancing bersama warga di Jalan Semanan Raya, Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, Minggu (4/2/2024).

Caleg Partai Perindo, Partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu mengatakan dalam kegiatan itu, ia mendapatkan pesan dari warga agar Partai Perindo terus memperhatikan masyarakat.

“Harapan masyarakat Semanan kepada Partai Perindo jangan hanya pas pemilihan aja untuk turun ke masyarakat,” kata Dina saat ditemui, Minggu (4/2/2024).

Oleh karena itu, Dina menegaskan Partai Perindo yang dipimpin oleh Ketua Umum Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Capres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo akan terus memperhatikan dan bekerja untuk masyarakat.

“Kami pastikan kami janjikan kepada masyarakat khususnya Semanan, kita akan turun secara simultan, secara terus-menerus, supaya apa yang terjadi permasalahan di wilayah Semanan bisa kami bantu khususnya dari Partai Perindo,” pungkasnya.

Sebelumnya, Caleg Partai Perindo itu, Partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu mengatakan kegiatan ini sekaligus untuk menjalin kedekatan sekaligus seru-seruan bersama masyarakat.

“Hari ini kegiatan kita adalah mancing bersama masyarakat yaitu kita dari Partai Perindo hadir memberikan ikan sebanyak 100 Kg kita masukan ke dalam kolam, lalu kita berlomba-lomba memancing bersama masyarakat untuk seru-seruan,” kata dia saat ditemui, Minggu (4/2/2024).