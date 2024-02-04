Advertisement
HOME NEWS NEWS

Gelar Lomba Mancing di Semanan, Caleg Perindo Dina Masyusin: Bukti Perindo dengar Aspirasi Masyarakat

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 04 Februari 2024 |16:10 WIB
Gelar Lomba Mancing di Semanan, Caleg Perindo Dina Masyusin: Bukti Perindo dengar Aspirasi Masyarakat
A
A
A

JAKARTA - Calon Legislatif (Caleg) DPRD DKI Dapil 9 Jakarta Barat, Dina Masyusin menggelar kegiatan lomba mancing bersama warga di Jalan Semanan Raya, Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, Minggu (4/2/2024).

Caleg Partai Perindo, Partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu mengatakan kegiatan ini sekaligus untuk menjalin kedekatan sekaligus seru-seruan bersama masyarakat.

“Hari ini kegiatan kita adalah mancing bersama masyarakat yaitu kita dari Partai Perindo hadir memberikan ikan sebanyak 100 Kg kita masukan ke dalam kolam, lalu kita berlomba-lomba memancing bersama masyarakat untuk seru-seruan,” kata dia saat ditemui, Minggu (4/2/2024).

Dina mengatakan adapun kegiatan ini sekaligus bentuk dari Partai Perindo mendengarkan aspirasi masyarakat. Pasalnya, kegiatan ini diminta langsung oleh masyarakat.

“Di daerah Semanan ini kita antusiasnya sangat luar biasa atas aspirasi dari pada masyarakat kita diminta kumpul bareng melalui mancing bersama disini,” ungkapnya.

Selain menggelar mancing, Dina pun sempat melakukan simulasi pencoblosan. Ia menegaskan simulasi ini juga sekaligus untuk memperkenalkan Valencia Tanoesoedibjo sebagai Caleg DPR RI Dapil 3 Jakarta Barat.

“Kami harus memberikan pesan bahwa Ibu Valencia Tanoesoedibjo ini adalah calon anggota DPR RI di Dapil 3 yang mewakili Partai Perindo,” pungkasnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
