Caleg Rudi Zulham: Perindo Semakin Diterima Masyarakat Sumut

MEDAN - Ketua DPW Partai Perindo Sumatera Utara, Rudi Zulham Hasibuan, menyebut Partai Perindo kini semakin diterima oleh masyarakat Sumatera Utara, khususnya di Kota Medan.

Hal itu kata Rudi, ditunjukkan dengan antusiasme masyarakat yang begitu tinggi dengan kegiatan dan Program-program yang diselenggarakan partai yang dipimpin Ketua Umum Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Capres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo itu.

Seperti kegiatan bazar murah minyak goreng yang disertai dengan sosialisasi pencoblosan dan sosialisasi KTA Berasuransi Perindo sudah dilakukan di hampir 20 titik di wilayah Kota Medan. Ratusan warga selalu hadir dan antusias mengikuti kegiatan yang juga dihadiri para caleg Perindo itu.

"Sejak awal Perindo hadir sebagai partai yang peduli pada masyarakat. Seperti program bazar murah minyak goreng ini. Kita melihat ini sangat membantu masyarakat. Mereka sangat antusias. Antusiasme masyarakat ini menunjukkan partai Perindo yang semakin diterima dan akan mendapatkan suara yang lebih besar nanti di Pemilu legislatif 2024," kata Rudi saat menghadiri Bazar Murah Minyak Goreng Perindo di Jalan Bersama, Gang Tinjauan, Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan.

Di setiap pelaksanaan program bazar murah, kata Rudi, mereka juga selalu berdialog dengan masyarakat untuk mendengar langsung aspirasi mereka. Sering kali kata Rudi, masyarakat yang mereka datangi, belum pernah sekalipun didatangi atau berdialog dengan para caleg yang kini sedang berkontestasi.

Aspirasi-aspirasi yang mereka terima ini lah yang nanti akan diperjuangkan di tiap-tiap level legislasi yang mereka lakukan jika berhasil meraih kursi dari hasil pemilu legislatif 2024 mendatang.

"Untuk itu kita hadir bertiga bersama tandem kita masing-masing agar masyarakat memahami bahwa aspirasi mereka akan disalurkan sesuai dengan tingkatan masing-masing. Kita juga mensosialisasikan cara mencoblos agar masyarakat paham. Kita yakin ini akan semakin memperbesar peluang kita untuk berhasil di Pileg kali ini," pungkas Rudi.

Untuk diketahui, pada Sabtu, 3 Februari 2024 kemarin, Perindo menggelar bazar murah minyak goreng di 4 lokasi di Kota Medan.