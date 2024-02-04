Partai Perindo Gelar Pasar Murah di 4 Lokasi di Medan

MEDAN - Partai Persatuan Indonesia menggelar bazar murah minyak goreng di 4 lokasi di Kota Medan, Sumatera Utara pada Sabtu (3/2/2024).

Lokasi pertama dilaksanakan di Jalan Bromo, Lorong Sosial, Kelurahan Tegal Sari III, Kecamatan Medan Area. Sedangkan lokasi kedua dilaksanakan di Jalan Garu III, Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas.

Di lokasi pertama dan kedua ini dihadiri langsung sejumlah caleg Perindo, di antaranya Caleg DPR RI, Dr. Tengku Erry Nuradi, Caleg DPRD Sumut, Rudi Zulham Hasibuan dan Caleg DPRD Medan, Dolli Sinaga.

Ratusan masyarakat yang telah mengantongi Kartu Tanda Anggota (KTA) Berasuransi Partai Perindo, hadir memadati lokasi bazar murah untuk dapat menebus minyak goreng seharga Rp 5 ribu per liter, jauh lebih murah dari harga pasar yang kini mencapai Rp 15 ribu per liter.

Mereka juga mengikuti sosialisasi pencoblosan yang disampaikan para caleg. Warga yang hadir juga berkesempatan berdialog langsung dan menyampaikan aspirasi mereka.

Kemudian lokasi ketiga pelaksanaan bazar murah dilaksanakan di Jalan Bersama Gang Tinjauan, Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung dan lokasi keempat di Jalan Tirto Gang Sapu, Kelurahan Sei Kera Hilir 2, Kecamatan Medan Perjuangan.

Di lokasi ketiga dan keempat ini juga dihadiri oleh Dr. Tengku Erry Nuradi dan Rudi Zulham Hasibuan, serta Caleg DPRD Medan, Tengku Ryan Novandi.