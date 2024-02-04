Advertisement
HOME NEWS NEWS

Caleg Perindo Desy Nike Gelar Bazar Sembako Murah di Kresek Tangerang

Isty Maulidya , Jurnalis-Minggu, 04 Februari 2024 |17:31 WIB
Caleg Perindo Desy Nike Gelar Bazar Sembako Murah di Kresek Tangerang
A
A
A

TANGERANG - Caleg DPRD Provinsi Desy Nike Ria menggelar pemeriksaan kesehatan gratis dan bazar minyak murah di Kampung Tonjong, Desa Kemuning, Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang, pada Minggu (4//2024). Acara ini diadakan oleh Caleg DPR RI Dapil Banten III yang Juga Ketua Umum DPP Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo.

Program ini juga merupakan Partai Perindo dalam membantu warga yang terdampak ekonomi. Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itupun menyediakan sekitar 500 liter minyak goreng.

"Arahan langsung dari Pak Ketum, kami sediakan 500 liter minyak goreng. Lokasinya juga bukan di sini saja, nanti akan menjangkau seluruh kecamatan di Kabupaten Tangerang," ujar Desy Nike.

Program ini merupakan bentuk kepedulian terhadap kesulitan ekonomi yang dialami sebagian masyarakat. Desy Nike berharap bahwa langkah ini dapat membantu meringankan beban hidup warga di tengah harga bahan pangan yang terus naik.

"Ini merupakan bentuk nyata kepedulian Perindo terhadap kebutuhan masyarakat. Saya pribadi berusaha untuk terus berkontribusi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan warga," pungkasnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Topik Artikel :
Pemilu 2024 Partai Perindo
