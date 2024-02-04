Advertisement
HOME NEWS NEWS

Caleg Partai Perindo Indra Gunawan Ajak Warga Sukabumi Ganti Warna: 5-10 Tahun Gitu-Gitu Aja

Dharmawan Hadi , Jurnalis-Minggu, 04 Februari 2024 |17:22 WIB
Caleg Partai Perindo Indra Gunawan Ajak Warga Sukabumi Ganti Warna: 5-10 Tahun Gitu-Gitu Aja
A
A
A

SUKABUMI - Calon legislatif (Caleg) Partai Perindo nomor urut 3 Dapil IV untuk DPR RI, Indra Utama mengajak warga untuk 'Ganti Warna' agar Sukabumi lebih cerah ke depannya dan memberikan nuansa baru untuk merubah yang sudah kusam selama 5 tahun ke belakang.

Hal tersebut dikatakannya dalam kegiatan pelatihan tehnik dasar pengecatan dan mural di Posko Pemenangan dan Aspirasi Indra Utama Center, Jalan Raya Karangtengah, Kampung Selaawi RT 1/4, Desa Karangtengah, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Minggu (4/2/2024).

"Kami yang mempunyai semangat, turun ke lapangan, banyak masyarakat yang menyampaikan, koq 5-10 tahun begini-begini aja nih, Untuk itu kami hadir untuk memberikan solusi yang dicalonkan sebagai anggota DPR RI, untuk memberikan bukti bukan bukan nanti (jika terpilih)," ujar Indra kepada MNC Portal Indonesia.

Indra yang juga Ketua Umum Assosiasi Badan Pemusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) masa bakti 2022-2028 ini, mengatakan partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu, telah melakukan aksi nyata dengan program yang pro rakyat, seperti bantuan sosial dan pelatihan keahlian.

"Kita sudah lakukan pembagian cat, perbaikan rumah ibadah. Harapan-harapan masyarakat ini lah yang membuat kami mengajak masyarakat untuk 'Ganti Warna'. Dan sisi lainnya, kebetulan program (pelatihan dan pembagian cat) yang kerja sama dengan perusahaan cat ini, untuk mengganti cat bangunan yang sudah kusam," ujar Indra.

Topik Artikel :
Perindo Partai Perindo
