Seorang Anak Bunuh, Pamerkan Kepala Terpenggal Ayahnya dalam Video Politik di YouTube

LEVITTOWN – Rincian dari pembunuhan mengerikan seorang ayah oleh putranya di pinggiran Philadelphia, Amerika Serikat (AS) telah dirlis oleh jaksa pekan ini. Korban, seorang pekerja federal, ditembak dan dipenggal sebelum kepalanya dipamerkan pelaku dalam sebuah video YouTube yang dilihat ribuan kali.

Justin Mohn, (32 tahun), diduga menembak ayahnya, seorang pekerja federal, sebelum menggunakan pisau dan parang untuk memenggal kepalanya. Dia kemudian memposting video bertele-tele di YouTube yang menyerukan penyiksaan dan pembunuhan pegawai pemerintah AS.

Video itu ada di situs tersebut selama beberapa jam sebelum dihapus, kata pihak berwenang.

Jaksa Wilayah Bucks County Jennifer Schorn mengatakan dalam konferensi pers pada Jumat, (2/2/2024) bahwa Mohn memiliki "rencana yang jelas" ketika dia membunuh ayahnya - Michael Mohn yang berusia 68 tahun - dan kemudian pergi ke pusat pelatihan Garda Nasional yang berjarak dua jam. Dia berharap bisa memicu pemberontakan di sana, katanya.

“Orang ini bertindak dengan pikiran jernih, sadar akan tindakannya dan bangga dengan konsekuensinya,” katanya kepada wartawan, sebagaimana dilansir BBC.

Setelah pembunuhan tersebut, Mohn memposting video berdurasi 14,5 menit di YouTube berjudul Mohn's Militia - Call to Arms for American Patriots.

Dalam video tersebut, dia tampak membaca naskah sebelum mengambil kepala ayahnya yang terpenggal dan menunjukkannya ke kamera, menurut laporan polisi.