HOME NEWS NUSANTARA

Polisi Datangi Warga Desa Pulau Terluar di Riau Gaungkan Pemilu Damai

Banda Haruddin Tanjung , Jurnalis-Minggu, 04 Februari 2024 |12:27 WIB
Polisi Datangi Warga Desa Pulau Terluar di Riau Gaungkan Pemilu Damai
Polisi datangi warga desa terpencil sosialisasikan Pemilu 2024. (Foto: Banda Haruddin)
PEKANBARU - Pihak Polsek Bantan, Polres Bengkalis mendatangi sejumlah lokasi terpencil yang berada di pulau terluar. Dari pendataan terdapat 23 desa di Kecamatan Bantan yang lokasinya berada di pulau terluar.

Oleh karena itu pihak kepolisian mendatangi daerah-daerah pulau terluar tersebut untuk menyosialisasikan terkait Pemilu 2024. Tujuannya agar warga yang belum tahu ada pemilu bisa mengerti dan berpartisipasi dalam pesta demokrasi 14 Februari 2024.

Kali ini pihak kepolisian mendatangi Desa Kembung yang lokasi sekitar 1 jam dari Polsek Bantan. Lokasi desa itu berada di ujung Selat Malaka berbatasan dengan Melaysia. Warga perbatasan sendiri untuk ke Malaysia hanya membutuhkan waktu 45 menit melalui perairan Selat Malaka.

Sampai di lokasi pihak kepolisian disambut Kepala Desa Kembung Sugeng Raharjo, tokoh agama Safaruddin, tokoh masyarakat Edi Susilo serta warga. Di sana petugas menjelaskan tentang pemilu.

Kawanan Gajah Liar Berkeliaran di Gudang Logistik Pemilu 2024 KPU Pelalawan 

"Kegiatan tersebut bertujuan agar tidak ada lagi masyarakat Kecamatan Bantan yang wilayahnya berbatasan dengan Selat Malaka, Negara Malaysia yang tidak tahu tentang Pemilu 2024," kata Kapolsek Bantan AKP Kasmandar Subekti, Minggu (4/2/2024).

Telusuri berita news lainnya
