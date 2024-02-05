Bagikan KTA Berasuransi Perindo ke Warga, Rudi Zulham: Ini Pengikat Kami dengan Rakyat

MEDAN - Ketua DPW Perindo Sumatera Utara yang juga caleg DPRD Sumatera Utara, Rudi Zulham Hasibuan mensosialisasikan KTA Berasuransi Perindo kepada ratusan masyarakat yang hadir saat Bazar Murah Minyak Goreng yang digelar di Jalan Sumber Bangun, Kelurahan Harjosari II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Minggu (4/2/2024)

Menurut Rudi, KTA Berasuransi Perindo bukan hanya menjadi pertanda bahwa masyarakat yang memiliki KTA itu dijamin dengan perlindungan kecelakaan. Tapi juga pertanda bahwa masyarakat mendukung caleg-caleg Perindo yang maju dari wilayah mereka.

Oleh karena itu, KTA Berasuransi tersebut juga akan menjadi pengikat antara masyarakat dengan para caleg Perindo bila mereka berhasil terpilih dari Pemilu Legislatif, 14 Februari 2024 mendatang.

"Jadi kalau nanti kami tidak bisa menepati janji kami sama saudara-saudara sekalian. Silahkan datangi kami dan tuntut janji-janji kami. Tunjukkan bahwa saudara-saudara pendukung kami lewat KTA Berasuransi ini," tegas Rudi.

Rudi menjelaskan, KTA Berasuransi itu dikeluarkan oleh tiga nama caleg yang tertera di KTA tersebut. Ketiga caleg itu berbeda-beda tingkatan, sesuai tingkat legislasi yang mereka tuju.