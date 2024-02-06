Asli Orang Subang, Caleg Perindo Aa Oni Didoakan Warga Jadi Anggota Legislatif

SUBANG - Ribuan simpatisan Aa Oni, Simponi Perindo, mengikuti senam sehat di Wisata Taman Anggur Kukuku Subang , Jawa Barat, pada Minggu 4 Februari 2024. Mereka mendoakan caleg Partai Perindo, Aa Oni Suwarman terpilih menjadi anggota legislatif DPR RI pada pemilu 2024.

Santi Syahbani, peserta senam mengaku sangat mendukung Aa Oni Suwarman yang maju sebagai caleg DPR RI. “Kami doakan semoga Aa Oni terpilih menjadi anggota DPR RI,” katanya.

Apalagi Aa Oni Suwarman merupakan putra asli Subang yang diharapkan bisa menghadirkan kemajuan bagi daerah dan warganya. "Kami ingin Subang jawara (juara) dan jalan-jalan yang rusak diperbaiki," lanjut Santi.

Senam sehat ini digelar oleh caleg DPR RI dari Partai Perindo Dapil Jabar 9, Aa Oni Suwarman. Senam sehat tersebut digelar caleg Partai Perindo Aa Oni Suwarman untuk mengajak masyarakat agar hidup sehat.

Antusiasme masyarakat untuk mengikuti senam sehat di Wisata Taman Anggur Kukulu, Kecamatan Pagaden Barat, Subang, ini cukup tinggi. Terlihat ribuan simpatisan Aa Oni Suwarman, Simponi Perindo mengantre di pintu masuk. Peserta senam yang merupakan ibu-ibu ini terlihat antusias dan menikmati senam yang dipimpin oleh instruktur.

Selain mengikuti senam sehat, para simpatisan Aa Oni juga memanfaatkan fasilitas wisata dengan berswafoto dan menikmati berbagai kesenian yang ditampilkan.

